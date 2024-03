El debate sobre la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino ha vuelto a tomar relevancia, esta vez de la mano del presidente de la República Argentina, Javier Milei, quien ha insistido en los potenciales beneficios que traería consigo esta medida. En un diálogo con LN+, el también economista y político explicó su perspectiva sobre el tema, destacando la necesidad de introducir competencia en un sistema dominado por lo que él llama “casta”. Además, reveló que el Manchester City, parte del City Football Group (CFG), apunta a un “club muy grande” de la Copa de la Liga Profesional.

“La mejor forma de terminar con la casta en el fútbol argentino es metiendo a la competencia. Nuestro proyecto no implica que no existan los clubes tal como existen hoy, pero da la posibilidad de que existan otras sociedades”, afirmó Milei en la entrevista.

Milei argumentó que la introducción de las SAD permitiría abrir el mercado y fomentar la competencia, lo que sería beneficioso para el desarrollo del fútbol en Argentina. Sin embargo, también destacó los obstáculos actuales que impiden este proceso, haciendo hincapié en la corrupción y la resistencia al cambio por parte de ciertos sectores del fútbol.

“Si estuvieran limpios permitirían que haya competencia, pero como están sucios, no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia es que no permiten la competencia. Si estás limpio, no te molesta”, agregó el presidente argentino, de 53 años.

Sin embargo, la entrevista tomó un giro inesperado cuando Milei reveló que el Manchester City estaría interesados en invertir en el fútbol argentino. "Tenemos ofertas concretas. El Manchester City quiere comprar un club grande de la Argentina, uno muy grande", reveló el presidente argentino, reavivando el debate sobre la introducción de las SAD en el país.





¿Qué clubes del mundo son parte del City Football Group?





El City Football Group es un conglomerado de clubes de fútbol propiedad del Abu Dhabi United Group, con sede en los Emiratos Árabes Unidos. El grupo fue fundado en 2014 y tiene como objetivo principal promover el fútbol en todo el mundo. Los equipos que forman parte de esta asociación incluyen:

EQUIPO PAÍS Manchester City FC Inglaterra New York City FC Estados Unidos Melbourne City FC Australia Yokohama F. Marinos Japón Mumbai City FC India Troyes AC Francia Bolívar Bolivia Montevideo City Uruguay Girona España Lommel SK Bélgica Palermo Italia Bahía Brasil





La revolución Milei en el fútbol argentino





Tras convertirse en el nuevo presidente de Argentina, Milei no tardó en realizar grandes cambios en el país y no solo en la materia política, sino también a nivel deportivo. Así pues, el político anunció a la nación las nuevas medidas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), estableciendo “las bases para la reconstrucción de la Argentina”.

No obstante, el punto número 27 de dicha resolución, la cual va referida a la modificación de la Ley de Sociedad, llamó la atención, puesto que abre la posibilidad de que los equipos argentinos puedan convertirse en sociedades anónimas, si es que así lo quisieran.

La Ley de Deportes fue modificada para quienes “se consideren asociaciones civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física”, tal y como señala el artículo 334 del Decreto de Necesidad y Urgencia, publicado en el Boletín Oficial,

El pasado 15 de diciembre, la diputada Juliana Santillán reveló que el Gobierno Nacional iba a incluir un proyecto para presentar al Congreso, para habilitar las Sociedades Anónimas. Sin embargo, aclaró que esta será una opción, la cual los clubes podrán “tomarla o no”.

"Estamos hablando de que el deporte tenga un incremento grande de inversión extranjera en el país, para eso hay que cambiar el sistema, que es optativo, ellos pueden tomarlo o no, por lo tanto, no es privatización, es el sistema inglés, donde pueden optar o no sumarse a ese esquema", señaló Santillán.





