Es cierto que desde hace algún tiempo ya Lionel Messi manifestaba signos de incomodidad en el FC Barcelona, pero también es cierto que la gota que rebalsó el vaso de la paciencia del argentino fue la histórica goleada que sufrió a manos del Bayern Munich en cuartos de final de la Champions League. Y precisamente desde las tienda de los ‘verdugos', una de las figuras del campeón de Europa, Thomas Müller, se refirió al ‘caso’ del argentino. ¿Los ‘bávaro’ podrían reclutarlo?

“Durante las últimas veces he hablado, alguna que otra vez, con nuestro director financiero. Creo que no podemos hacer nada al respecto”, bromeó Thomas Müller sobre las posibilidades de que el Bayern pueda fichar a Messi en declaraciones que recoge el diario ‘As'.

“No lo he leído y no sé lo que pone. Alguna vez tenía que llegar el día en que se separarían los caminos de Messi y el Barça. Está claro que muchos pensaban que sería el final de su carrera pero, aparentemente, las cosas han cambiado”, dijo el alemán sobre el famoso burofax de Leo al club azulgrana.

“Messi es de los mejores, si no el mejor futbolista de este planeta. Me quito el sombrero ante toda su carrera. El cambio que supondría su marcha, desde mi punto de vista, puede ser interesante para el mundo del fútbol. A excepción de los aficionados del Barça, no creo que nadie lo vea de manera crítica, sino más bien con curiosidad por lo que está por venir”, concluyó.

Thomas Müller ha sido protagonista y ‘verdugo’ de las dos derrotas más dolorosas que ha sufrido Messi en su carrera: el triunfo de Alemania en la final de la Copa del Mundo 2014, y el reciente 8-2 del Bayern Munich por la Champions League, que terminó por desencadenar todo el sismo actual.

Messi camino al City

El medio argentino La Nación reveló en su sitio web las palabras con las que Lionel Messi habría confirmado su determinación de alejarse del Barcelona y continuar su carrera en Manchester City, donde se podría reencontrar con Pep Guardiola y compartiría vestuarios con su gran amigo Sergio Agüero.

“Tomé la decisión con Antonela de irme del Barca. Me duele en el alma, pero ya está. Se cumplió el ciclo”, habría sido el contundente mensaje que dio Lionel Messi a una persona vinculada a él, de acuerdo al citado medio.

TE PUEDE INTERESAR