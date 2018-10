Inglaterra desnudó a España en el primer tiempo, sobre todo, del duelo que disputaron ambas selecciones este lunes en Sevilla por la Liga de Naciones. Al entrentiempo en el Benito Villamarín, los ingleses se fueron con un claro 3 a 0. Luis Enrique , quien alcanzó su primera derrota como técnico de 'La Roja', contó lo que pasó con sus dirigidos en el vestuario.

"Está mal que yo lo diga, pero he estado maravilloso en el descanso, lo normal hubiera sido matar a los jugadores pero les he reforzado, no he cambiado a ninguno, les he dicho que las grandes selecciones se hacen sufriendo", dijo el entrenador tras el encuentro.



España finalmente descontó aunque muy tarde, y Luis Enrique cree que si el segundo caía antes, hubiesen logrado igualar el duelo.



"Hemos metido al rival atrás, lástima no marcar antes el 2-3, porque el 3-3 lo hubiera hecho el Villamarín", agregó el técnico, quien precisamente debutó al mando de España ante Inglaterra en Wembley, en setiembre, también por la Liga de Naciones, aunque aquella vez logró el triunfo.



El equipo español, que sigue líder con 6 puntos frente a los 4 que ahora suma Inglaterra y el único que lleva Croacia, se vio superado por la velocidad de los ingleses en el primer tiempo y, junto a sus pérdidas y fallos en defensa, se fue al descanso con un 0-3 merced a dos goles de Raheem Sterling y otro de Marcus Rashford.



En la reanudación, el juego y el ímpetu de España cambió y buscó con ahínco recortar distancias y una remontada que hubiera sido increíble, pero, aunque mejoró mucho y tuvo buenas ocasiones y mucho más remate, no pudo evitar la derrota pese a los dos goles de Paco Alcácer y Sergio Ramos, éste ya en el tiempo añadido.