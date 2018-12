Todo tiene un precio. Y el gran 2018 que cerró Luka Modric con la obtención del Balón de Oro , más aún. El croata tendrá un ingreso cercano al millón de euros (800.000) gracias al galardón que ganó el último lunes en París, por delante de Cristiano Ronaldo y Griezmann en las votaciones, gracias a la marca deportiva que lo auspicia, 'Nike'.

La firma norteamericana busca sacarle provecho al presente del '10' del Real Madrid y de la selección de Croacia, y busca incrementar sus ventas con el lanzamiento de botas de fútbol exclusivas y productos alrededor del futbolista, al cumplir varias cláusulas de su contrato en relación a los logros individuales según informa 'El Confidencial'.



La firma deportiva ya tiene a la venta, con motivo del Balón de Oro, una edición limitada de botas de fútbol con el nombre de ‘Golden Touch Mercurial 360’, de color plateado con el ribete dorado en el símbolo y la ‘M’ de Modric dorada en la parte posterior.



Con esta nueva línea, ' Nike' busca aprovechar la 'fiebre' Luka Modric, quien no solo se hizo del Balón de Oro, también con el premio 'The Best' de la FIFA y con el título de mejor jugador de la Copa del Mundo Rusia 2018. Una serie de premios que hacen posible que se cumplan las cláusulas del contrato y que el croata pueda llegar a ganar 800.000 euros.