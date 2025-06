Manchester City vs. Wydad AC se enfrentan este miércoles 18 de junio en el Lincoln Financial Field, en el debut de ambos en el Mundial de Clubes 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por DSports para todo el territorio peruano, con disponibilidad exclusiva en la parrilla de DirecTV. Además, podrá ser visto de manera gratuita por DAZN. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 11:00 a.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Manchester City es uno de los grandes candidatos al título a pesar de no haber tenido la mejor temporada. Con sus nuevas incorporaciones :Rayan Cherki, Tijani Reinders, Rayan Aït-Nouri, Marcus Bettinelli y Claudio Echeverri, los dirigidos por Pep Guardiola tratarán de marcar distancia en este duelo sintiendo también la ausencia de Jack Grealish, de quién aún se desconoce su futuro.

Wydad AC, por su parte, buscará formar una fortaleza y resistir lo máximo posible ante un rival muy superior. A pesar de ser el equipo africano más débil, los de Casablanca buscarán sorprender a todos y al menos obtener un punto, ya que se encuentra en un grupo complicado también junto a la Juventus. Llega de caer en sus dos últimos amistosos, frente al Porto y el Sevilla, por la mínima diferencia.

¿En qué canal ver Manchester City vs Wydad AC en el Perú?

DSports es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos del Mundial de Clubes, por lo que el Manchester City vs Wydad AC podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGo.

¿En qué canal ver Manchester City vs Wydad AC en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Manchester City vs Wydad AC, por el Mundial de Clubes 2025 se transmitirá a través de DAZN, TUDN, CBS y Univision, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Manchester City vs Wydad AC en España?

En España, el compromiso entre Manchester City vs Wydad AC podrá verse por el canal DAZN y Telecinco, que tiene los derechos televisivos del Mundial de Clubes. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming Mitele.

¿En qué canal ver Manchester City vs Wydad AC en Internet?

Para ver la transmisión entre Manchester City vs Wydad AC por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de DGo para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de DSports. También se puede ver a través de la web de DAZN.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Wydad AC en el Perú?

De acuerdo a la programación del Mundial de Clubes, el partido entre Manchester City vs Wydad AC está pactado para disputarse este miércoles 18 de junio a partir de las 11:00 a.m. desde Filadelfia. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fase de grupos de la competencia.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Wydad AC en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Manchester City vs Wydad AC es a las 10:00 a.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 11:00 a.m.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Wydad AC en España?

En España, Manchester City vs Wydad AC, por la primera fecha de la fase de grupos, está pactado para iniciar a las 6:00 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Wydad AC en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Manchester City vs Wydad AC está programado para las 1:00 p.m. del mismo día. Los hinchas ingleses y africanos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

