Más 'Allegri' que nunca: Emre Can y Mandzukic, los primeros refuerzos del DT italiano en Old Trafford

Su llegada a Old Trafford es inminente. Desde Italia e Inglaterra dan por hecho que Massimiliano Allegri será el nuevo técnico del Manchester United , que sigue de capa caída en la Premier League bajo las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer. Y a falta solo de definir cuándo el exjugador noruego dejará su cargo, el técnico italiano ya ha empezado a elaborar su lista de refuerzos.



De acuerdo a 'Tuttosport', Allegri, que tras dejar Juventus la temporada pasada se encuentra sin equipo, ha pedido a Emre Can y Mario Mandzukic como sus primeros fichajes en el Teatro de los Sueños. Dos hombres de confianza que alcanzaron su mejor momento con el entrenador italiano, sobre todo el croata, un delantero que dejó de ser '9' para jugar por banda izquierda para seguir vigente en la élite del fútbol.



Sin embargo, ambos fueron 'borrados' por Maurizio Sarri, quien los dejó fuera de la lista de la 'Juve' para la Champions League y que apenas les ha dado minutos en la Serie A.



Es así que lo primero que haría Allegri sería 'rescatar' a ambos jugadores de Turín y llevarlos al United. Incluso el 'Daily Mail' apuntó también que Patrice Evra, también ex jugador suyo, sería parte de su equipo técnico.

Solskjaer, en el ojo de la tormenta



El 'Asesino con cara de niño' no logra hacer arrancar al Manchester United, ni en la Premier ni en la Europa League. En el torneo local, luego del debut con goleada (4-0) ante el Chelsea, solo logró repetir la victoria frente al Leicester City, aunque por la mínima diferencia. De ahí en más, el cuadro de Old Trafford sumó tres derrotas y tres empates.



Mientras que en el torneo europeo, el 'ManU' venció apenas 1 a 0 en casa al Astana, aunque luego regaló un empate sin goles en su visita al AZ Alkmaar.



Esos resultados, sumados a las poco convincentes presentaciones del equipo en cada encuentro, han llevado a que Solskjaer se encuentre en la cuerda floja, y ya no solo por parte de los hinchas, sino también por parte de los directivos del club.

Allegri, libre tras ser multicampeón



Massimiliano Allegri se tomó un respiro esta temporada, o al menos lo que va de esta, luego de lograr un nuevo título en la Serie A, el sexto en su carrera: logró uno con el AC Milan y cinco con la Juventus. Además, también alzó la Coppa cuatro veces y la Supercoppa otras tres, aunque eso sí, nunca entrenó fuera de Italia.



► Sadio Mané, el futbolista ejemplar: rechaza comprar Ferraris y relojes por ayudar al planeta



► ¿'El Clásico' se suspende hasta diciembre? Presidente de LaLiga responde a la posibilidad



► Real Madrid escucha atentamente: presidente del Napoli no rechaza posibilidad de salida del Fabián Ruiz



► ¡Atención, Florentino! Desde Bayern Munich le cierran las puertas a la posibilidad de fichar a Eriksen