De terror: Allegri aceptaría dirigir al Manchester United... ¡solo si echan a Solskjaer!

Cuando dejó Turín aseguró que se tomaría por lo menos un año para descansar, pero Old Trafford es un destino casi irrechazable para cualquier jugador y sobre todo técnico. Y este sería el caso del extécnico de la Juventus Massimiliano Allegri , quien estaría dispuesto a tomar las riendas de un Manchester United que marcha en capa caída en la Premier League, donde se ubica en la casilla 12, con solo dos triunfos en ocho fechas.



El técnico italiano dejó esta temporada la 'Juve', actualmente está libre y desde Italia adelantan que le daría el 'sí' a los 'Diablos Rojos', pero con una condición: que sea nombrado como el nuevo estratega en las siguientes semanas, lo cual supondría que el club cese a Ole Gunnar Solskjaer. Así lo informó 'La Gazzetta dello Sport'.



Solskjaer, en el ojo de la tormenta

El 'Asesino con cara de niño' no logra hacer arrancar al Manchester United, ni en la Premier ni en la Europa League. En el torneo local, luego del debut con goleada (4-0) ante el Chelsea, solo logró repetir la victoria frente al Leicester City, aunque por la mínima diferencia. De ahí en más, el cuadro de Old Trafford sumó tres derrotas y tres empates.



Mientras que en el torneo europeo, el 'ManU' venció apenas 1 a 0 en casa al Astana, aunque luego regaló un empate sin goles en su visita al AZ Alkmaar.



Esos resultados, sumados a las poco convincentes presentaciones del equipo en cada encuentro, han llevado a que Solskjaer se encuentre en la cuerda floja, y ya no solo por parte de los hinchas, sino también por parte de los directivos del club.

Allegri, libre tras ser multicampeón

Massimiliano Allegri se tomó un respiro esta temporada, o al menos lo que va de esta, luego de lograr un nuevo título en la Serie A, el sexto en su carrera: logró uno con el AC Milan y cinco con la Juventus. Además, también alzó la Coppa cuatro veces y la Supercoppa otras tres, aunque eso sí, nunca entrenó fuera de Italia.



► "Me sentí maltratado en España y pensé en largarme": Lionel Messi revela que pudo dejar Barcelona



► Por fin una buena noticia para Valverde: Ansu Fati no es convocado para Mundial Sub 17 y jugará el 'Clásico'



► OFICIAL: Ousmane Dembélé recibe castigo por "insultar" al árbitro Lahoz y no jugará ante Real Madrid



► La pesadilla de Brahim Díaz: decidió no ser cedido y no es tomado en cuenta en el Real Madrid