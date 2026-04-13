La selección de Bolivia, bajo el mando del entrenador Óscar Villegas, estuvo cerca de una histórica clasificación al Mundial 2026, pero cayó en el decisivo duelo ante Irak por el repechaje que se disputó en la ciudad de Monterrey, México. Para este duelo, se especuló con la presencia del histórico delantero Marcelo Martins Moreno.

El goleador altiplánico, luego de que su seleccionado accedira a los playoffs por un cupo a la cita mundialista, decidió dejar sin efecto su retiro del fútbol profesional para volver a la competencia y ser tomando encuenta en el combinado nacional de su país, aunque esto último no pasara.

Como se recuerda, Bolivia venció a Surinám, pero no pudo ante Irak; sin embargo, Martins Moreno continúa su carrera en el club Oriente Petrolero y el último fin de semana marcó un doblete, el mismo que le dedicó con sarcasmo a Villegas, para luego tener duras palabras.

“Obviamente los dos goles fueron para Villegas, ´para vos papá´. Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó (Bolivia) en el repechaje. Yo me sacrifiqué para estar ahí, y tenía que darme una oportunidad. La culpa toda es de él, pero ahora bueno, ahora hay que esperar para ver si lo echan o no”, declaró al finalizar el encuentro de su club.

“Habló mal de mí (Villegas), siempre me despreció, siendo que yo siempre lo di todo por la selección. Él siempre habló sin respeto a mi persona y nunca le falté el respeto a nadie”, añadió el delantero de 38 años.

Marcelo Martins Moreno es el máximo goleador de la historia de Bolivia. (Foto: EFE)

En esa línea, incluso comentó lo que fue el desarrollo del partido entre Bolivia e Irak, con derrota para los sudamericanos por 2-1 el pasado 31 de marzo.

“Él dijo que su selección no jugaba con centros, pero tuvimos 19 tiros de esquina y más centros que en toda la eliminatoria. Necesitaba un 9, tenía 9. Yo simplemente digo que se equivocó, la culpa toda es de él porque teníamos que estar en el Mundial. Los jugadores lo entregaron todo, se vio”, finalizó.

Como se recuerda, además de tener una exitosa carrera internacional, en la que jugó por importantes clubes, Marcelo Martins también es el goleador histórico de la selección de Bolivia con 31 anotaciones.

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