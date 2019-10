A buen entendedor: "En el Ajax me sentía invencible, ahora es distinto", De Ligt se confiesa 

Lo quiso el Barcelona, el Real Madrid, e incluso desde la Premier League también pujaron por él; sin embargo, se fue a la Juventus junto a Cristiano Ronaldo, aunque a la fecha aún no ha cubierto las expectativas que habían en él. Y Matthijs de Ligt es consciente de ello. El central holandés brindó una entrevista en la que admitió su mal momento y esbozó una explicación del por qué de su bajo rendimiento en Turín.

" No estoy rindiendo como me gustaría. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando y dar lo mejor de mí, buscando aprender de mis compañeros", dijo De Ligt en Fox Sports tras el duelo entre Holanda y Bielorrusia por las Clasificatorias a la Eurocopa 2020.



Agregó: "No es un problema de forma física. En el Ajax me sentía invencible, ahora es diferente. Pero creo que es normal porque para mí todo es nuevo aquí, pero estoy mejorando y no estoy preocupado".

La adaptación, su principal escollo

Sin embargo, y pese a las críticas, De Ligt prefiere restarle importancia, pues sabe que este momento pasará tan pronto como logre adaptarse a su nueva vida en Italia.



" Pienso que esto es normal porque todo es nuevo para mí. Estoy progresando y no estoy preocupado", señaló.



De Ligt ha disputado hasta el momento siete encuentros con la 'Juve', entre la Serie A y la Champions League. Y ha sido señalado en algunos de ellos, como en el duelo ante el Napoli o el penal que cometió ante el Inter.



"Al final estoy seguro de que todo irá bien y la temporada será buena", concluyó optimista el joven central, que llegó a Turín desde el Ajax por 75 millones de euros.

