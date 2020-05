Es uno de los personajes del fútbol que más activo se ha mostrado en redes sociales, brindando entrevista o reviviendo encuentros con viejas glorias, durante el confinamiento, pero aún tiene mucho por decir. Fabio Cannavaro ofreció una entrevista vía Instagram al diario ‘As’ de España en la que se refirió al interés y necesidad del Real Madrid en contar con Kylian Mbappé.

“El Madrid necesita gente como Mbappé, joven que pueda seguir el camino de Cristiano. Es normal que le quieran en el Madrid”, afirmó el Balón de Oro 2006.

Sin embargo, acotó: “No hay que olvidar que los dueños del PSG no necesitan el dinero, son ambiciosos y quieren la Champions. Lo veo difícil, muy difícil. El presidente del PSG no es un tipo que no quiera ganar, les conozco bien, antes de dejarle salir van a luchar mucho”.

El excentral italiano reafirmó también su deseo de algún día volver al Madrid y sentarse en el banquillo que hoy le pertenece a Zidane, quien le suele abrir las puertas a exfutbolistas.

“Claro, trabajo para volver. Mi historia como futbolista al inicio me puede ayudar, pero luego tengo que llegar y hacerlo bien. Tengo mi sistema, mi mentalidad y mi staff. Estoy acostumbrándome a manejar un club, no sólo el puesto de entrenador”, señaló.

