Sin luces de su futuro: Mbappé evitó pronunciarse sobre su posible fichaje por el Madrid

Cada vez que salga ante los medios, y hasta que se defina su futuro en el mercado de fichajes, siempre será consultado sobre el mismo tema: su posible fichaje por el Real Madrid. Sin embargo, esta vez Kylian Mbappé fue más contundente y claro que en otras ocasiones y prefirió no dar más pistas sobre el desenlace de su situación en el PSG.



"No es el momento de hablar del Real Madrid. Siempre me preguntáis lo mismo, pero no es el momento" , dijo Mbappé en Andorra, donde consiguió su gol número 100 en su carrera profesional.



Mbappé inauguró en el minuto 11 el marcador de un partido que Francia ganó 4 a 0. Su tanto no sólo fue el primero de su selección, también fue un número redondo en sus estadísticas individuales.



Con sólo 20 años, el ariete galo ha llegado a la centena gracias a las dianas que ha marcado en el Mónaco, en el PSG y en su selección.

Estratosférica cifra de salida

Pero lograr que Mbappé dejé el club parisino no será nada fácil para el Real Madrid, que ofrecería por el delantero nada menos que 280 millones de euros, monto que incluso podría subir.



La cifra, de por sí, es enorme para la posición austera que ha tomado el Madrid desde hace unos años. Si bien ya fichó a Hazard por 100 millones de euros, Mbappé costaría más de lo que Militao (50), Rodrygo (45), Jovic (60) y Eden juntos. ¿Qué pasará con el Fair Play Financiero? Todo se resolverá en los próximos días.

