Sergej Milinkovic-Savic es uno de los nombres que suena siempre en cada mercado de fichajes. Debido a las grandes actuaciones que cumple en Italia con Lazio, no hay club que no se sienta atraído por sus servicios. Real Madrid, Manchester United, Arsenal, PSG, Bayern Munich y otros grandes han intentado llevárselo, pero por uno u otro motivo, el serbio se ha quedado jugando en el equipo de la Serie A. No obstante, la historia cambiará en este 2023. Y es que el talentoso volante está listo para dejar el Olímpico de Roma y mudarse al Al Hilal de Arabia Saudita por 40 millones de euros.

En lo que es otro ‘bombazo’ del fútbol árabe, este martes se ha confirmado el acuerdo al que han llegado Lazio y Al Hilal por los servicios del internacional con Serbia. Jugará por las próximas tres temporadas en el país del Golfo Pérsico y en Italia recibirán 40 millones de euros por su venta.

Según una publicación de Fabrizio Romano, el gurú de los fichajes, a Sergej Milinkovic-Savic solo le queda pendiente pasar por los exámenes médicos de rutina y firmar el contrato para convertirse en la nueva estrella del Al Hilal, que en este mercado de fichajes ya se hizo con los servicios de Rúben Neves and Kalidou Koulibaly.

Así las cosas, Milinkovic-Savic pone fin a una etapa en Lazio que ha durado ocho temporadas. En todo este tiempo, el serbio jugó 341 partidos con la camiseta celeste, marcando 69 goles y repartiendo un total de 58 asistencias. La hinchada italiana pierde a todo un referente.

Milinkovic-Savic, nuevo jugador del Al Hilal.





La carrera de Sergej





Milinkovic-Savic comenzó su carrera profesional en el FK Vojvodina en Serbia, donde jugó desde 2012 hasta 2014. Luego, se unió al club belga KRC Genk, donde tuvo un impacto significativo y llamó la atención de varios clubes europeos importantes.

En 2015, Milinkovic-Savic se trasladó a Italia para unirse a la Lazio, uno de los clubes más destacados de la Serie A. En la Lazio, se estableció como una pieza clave en el centro del campo y se ganó una reputación como un talentoso centrocampista box-to-box. Destaca por su habilidad para dominar el juego aéreo, su físico impresionante y su visión para el pase.





