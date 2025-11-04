Una jornada de fútbol que debía ser rutinaria en la Superliga Serbia se transformó este lunes en uno de los escenarios más trágicos que se recuerden. Lo que era un partido de la fecha 14 se detuvo abruptamente por una emergencia médica que heló la sangre de jugadores y espectadores. El protagonista no era un futbolista, sino el hombre que dirigía desde el banquillo, quien se desplomó en plena área técnica, generando una conmoción instantánea en el estadio.

El técnico era Mladen Zivovic, entrenador bosnio que, paradójicamente, había llegado al banquillo del Radnicki 1923 hace menos de un mes. Su equipo se enfrentaba en condición de local al Mladost cuando, en el minuto 21 de juego, el entrenador empezó a encontrarse mal y tuvo que ser atendido de urgencia en la banda del campo.

El encuentro se detuvo momentáneamente para que el cuerpo médico atendiera a Zivovic. La preocupación creció rápidamente mientras el estratega era asistido en el césped y se solicitaba la llegada de una ambulancia con la máxima celeridad para su traslado a un centro médico.

Mladen Zivovic se desplomó en el banco de suplentes en pleno partido de la Liga de Serbia. (Foto: Captura TV)

Los servicios médicos intentaron reanimar al técnico sobre el campo, pero los intentos resultaron infructuosos. Ya de camino al hospital, el estado de salud del bosnio empezó a agravarse críticamente, y los sanitarios continuaron realizando maniobras de reanimación que, lamentablemente, no surtieron efecto.

En una decisión inicial, el partido se reanudó tras ser trasladado el técnico al hospital. Sin embargo, la calma duró poco. La noticia del fallecimiento de Zivovic llegó al estadio al filo del descanso, y el árbitro tomó la decisión de suspender definitivamente el encuentro ante el shock generalizado.

La reacción de los jugadores al conocer la noticia lo dijo todo. El impacto en el terreno de juego fue devastador. Futbolistas y cuerpos técnicos de ambos equipos, incapaces de procesar la tragedia, rompieron a llorar desconsoladamente sobre el césped por lo difícil que fue superar dicha situación que sucedió apenas minutos atrás.

Mladen Zizovic, entrenador del FK Radnicki 1923, falleció en pleno partido por un ataque al corazón en Serbia. (Video: Arena Premium)

Horas más tarde, el club emitió un comunicado oficial confirmando la noticia: “El club de fútbol Radnicki 1923 informa al público con profunda tristeza e incredulidad que hoy, durante el partido contra el Mladost de Lucani, nuestro entrenador Mladen Zizovic ha fallecido”.

El comunicado también destacó el impacto del bosnio pese a su corta estadía: “Aunque permaneció poco tiempo en Kragujevac, se ganó el respeto de todos en el club, entre jugadores, colaboradores y aficionados, con su energía, profesionalidad y cualidades humanas”.

La institución describió al técnico como “Un hombre que dejó una huella profunda por donde pasó, con su conocimiento, serenidad y nobleza”. Estas cualidades humanas fueron las que marcaron a la plantilla en las pocas semanas que compartieron. El Radnicki 1923 cerró su mensaje expresando sus condolencias a la familia y a todos los que lo conocieron. “Su dedicación al fútbol, su pasión por el deporte y su calidez humana quedarán grabadas para siempre en la memoria de todos los que tuvieron el honor de conocerlo”.

TE PUEDE INTERESAR