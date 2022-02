La invasión de Rusia a Ucrania, ordenada a mitad de semana por el presidente Vladimir Putin, va dejando efectos colaterales en el fútbol. Primero, la UEFA cambió la sede de la final de la Champions League de San Petersburgo a París. Ahora, la selección de Polonia se niega rotundamente a disputar el repechaje europeo al Mundial Qatar 2022 contra Rusia el próximo 24 de marzo. Así de claro lo ha dejado el presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), Cezary Kulesza, quien ha encontrado respaldo en Robert Lewandowski, delantero del Bayern Munich y referente absoluto de los blanquirrojos.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, que no ha tardado en hacerse viral, Kulesza escribió que “en relación con la escalada de la agresión de Rusia contra Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar con Rusia” el partido programado para el jueves 24 de marzo en el VTB Arena de Moscú.

“Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y República Checa para presentar una postura común a la FIFA”, agregó el dirigente de la PZPN. Precisamente, una de las mencionadas selecciones será rival de los blanquirrojos en caso accedan a la siguiente ronda.

Polonia se niega a jugar el repechaje contra Rusia.

Por su parte, el delantero polaco del Bayern Munich Robert Lewandowski apoyó al presidente de la PZPN al afirmar que “es la decisión correcta”. El también exgoleador del Dortmund cree que semejante situación no se puede pasar por alto.

“No puedo imaginar disputar un partido con la selección nacional rusa en una situación en la que la agresión armada en Ucrania continúa. Los futbolistas rusos y los hinchas no son responsables, pero no podemos pretender que no está pasando nada”, agregó.

Mateusz Klich, otro jugador de la selección, también afirmó que los internacionales habían decidido “juntos” que no se enfrentarían a Rusia a pesar de que está en juego un boleto al Mundial de Qatar.

“No es una decisión fácil, pero hay cosas más importantes en la vida que el fútbol. Nuestros pensamientos están con la nación ucraniana y con nuestro amigo de la selección nacional Tomasz Kedziora, que todavía está en Kiev con su familia”, explicó.





