Con James en Real Madrid y Manco en Sport Boys: así acabaron las figuras del Mundial Sub 17 de Korea [FOTOS]

El Mundial Sub 17 de Corea del Sur en 2007 se caracteriza por haber sido la cuna de grandes futbolistas que hoy en día juegan en clubes como el Real Madrid, Chelsea, Arsenal, entre otros.



Uno de esos tantos cracks es Toni Kroos , quien llegó a la final con Alemania en ese Mundial de la categoría y se erigió como uno de los mejores. Ahora, el volante alemán es una de las grandes figuras del Real Madrid de LaLiga Santander.



Al igual que Kroos, hubo otros destacados en ese Mundial Sub 17 como Guido Pizarro o Reimond Manco, quienes por cosas del destino, no terminaron en un club grande.

► Neymar vuelve a sonar en el Barcelona: seis razones por las que su fichaje sería un gran error



► OFICIAL: Ousmane Dembélé recibe castigo por "insultar" al árbitro Lahoz y no jugará ante Real Madrid



► La pesadilla de Brahim Díaz: decidió no ser cedido y no es tomado en cuenta en el Real Madrid



► Todo para que juegue 'El Clásico': el movimiento de Barcelona para que Dembélé no sea sancionado