A poco de comenzar el Mundial Sub-20 en Argentina, comenzaron los problemas porque la Selección de Irak ha sido envuelta en un escándalo que podría repercutir hasta temas legales. La mañana del jueves, salió a la luz una acusación de presunto abuso sexual hacia un empleada de hotel en La Plata, localidad donde concentra el plantel con miras a su participación.

La mujer, cuyo nombre no trascendió, reveló que el futbolista tocó sus partes íntimas sin consentimiento. Su reacción a los gritos apenas ocurrió requirió de la intervención de agentes del Ministerio de Seguridad Bonaerense, personal del hotel, del consulado y de la FIFA.

Esta situación tuvo lugar en el Hotel Dazzler, edificio que abrió sus puertas en 2022, a fines de noviembre. El lugar se encuentra ubicado en el centro de la capital del país, Buenos Aires. Por ahora, no se ha llevado la situación hacia el plano legal.

Hotel Dazzler de La Plata. (Foto: Difusión)





No habrá denuncia

De acuerdo a información de El Editor Platense, el jugador iraquí no ha sido detenido y solo fue advertido por su conducta: la reunión entre el órgano que gobierna las federaciones de fútbol y las partes involucradas determinó que ninguna de las dos identidades se dieran a conocer.

Además, se ha pedido que se tome como “un error del futbolista” para que no haya una denuncia que pueda complicar su estadía en el país sudamericano. Sumado a ello, no quieren que el conflicto pase a mayores para no perjudicar la organización del evento deportivo.

A su vez, personal del hotel también reveló comportamientos indebidos por parte de los iraquíes, como moverse por los pasillos y la recepción en ropa interior, activar el sistema de alarma de incendios a propósito y romper un ascensor por sobrepeso, entre otros desmanes.





