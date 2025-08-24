El fútbol ecuatoriano amaneció de luto este domingo 24 de agosto tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Marcos Olmedo, mediocampista de Mushuc Runa. El jugador de 26 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Quinindé, provincia de Esmeraldas, en circunstancias que aún están bajo investigación. Según reportes preliminares, el vehículo en el que se trasladaba se habría estrellado contra otro automóvil tras un posible descuido al volante, hecho que dejó como saldo al menos dos víctimas mortales. El suceso conmocionó rápidamente al mundo del deporte, especialmente a los hinchas y compañeros que lo vieron crecer en diferentes equipos de la LigaPro de Ecuador.

Marcos Olmedo había llegado a Mushuc Runa en junio de este año, con la ilusión de consolidarse en la LigaPro. Si bien solo alcanzó a disputar cuatro partidos oficiales con el ‘Ponchito’, era visto como un refuerzo con experiencia para aportar equilibrio en la zona media del campo. Su último registro en cancha se dio el 27 de julio frente a Técnico Universitario, encuentro en el que actuó como titular. Después de ese compromiso, fue suplente en los siguientes partidos y estuvo convocado hasta días antes de su fallecimiento.

Antes de su arribo al equipo ecuatoriano, el volante ya contaba con una carrera sólida en la LigaPro. Se formó y debutó en Aucas, defendió también las camisetas de América de Quito, Macará y Liga de Quito, hasta que en 2024 alcanzó uno de sus mayores logros deportivos: proclamarse campeón de la Copa Ecuador con El Nacional. Ese título lo convirtió en uno de los referentes de aquel plantel que devolvió la gloria después de casi dos décadas sin levantar un trofeo nacional.

Las condolencias de los equipos donde jugó

La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes de condolencia en redes sociales. El Nacional, su exequipo, publicó un emotivo comunicado en el que destacó su entrega y recordó la importancia de Olmedo en la obtención de la Copa Ecuador. “Despedimos con profundo pesar a un guerrero que nos devolvió la gloria después de 18 años de espera. Su esfuerzo y amor por la camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo”, señaló la institución.

Otros clubes como Independiente del Valle, Aucas y Barcelona SC también expresaron su pesar y enviaron fuerzas a la familia del futbolista. El gesto refleja el impacto que Marcos Olmedo dejó en cada institución donde jugó y la huella humana que transmitió dentro y fuera de la cancha. Para sus excompañeros, más allá del futbolista, se va un amigo leal y un profesional comprometido con cada desafío que asumía.

Mensaje de despedida de El Nacional para Marcos Olmedo | Foto: El Nacional

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR