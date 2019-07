Uno más a la lista: el nuevo jugador culé que exige el PSG en la 'operación' Neymar al Barcelona

El 'culebrón' por Neymar y su posible regreso del Barcelona ha tomado el efecto 'bola de nieve', que cada vez se hace más grande y complicado para el jugador y el club azulgrana por las exigencias del PSG para dejarlo libre. Esta vez, el cuadro parisino habría pedido la inclusión de otro jugador culé en la operación.

Se trata de Malcom , el nuevo 'capricho' como lo han tomado en el Camp Nou, sería a pedido expreso del nuevo director deportivo del PSG, Leonardo, quien ha visto con buenos ojos tener a su compatriota Malcom en las filas del equipo, tras previa aprobación del técnico Thomas Tuchel.



De seguir el rumbo esperado, el Barcelona tendría que incluir al extremo de 22 años en el grupo de jugadores que irían a Francia como 'medio de pago' por Neymar. Los otros futbolistas son Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti o Ivan Rakitic.

Malcom llegó al Barcelona procedente del Burdeos por 41 millones de euros. (Getty) Malcom llegó al Barcelona procedente del Burdeos por 41 millones de euros. (Getty)

¿Y qué dice Malcom?

Aquí viene el principal problema. Pues de acuerdo a la cadena 'Ser', el futbolista no tiene la más mínima intención de dejar el primer equipo del Barcelona , así sea como traspaso o en condición de cedido. "El entorno directo del jugador nos dice que no tiene ninguna intención de dejar el 'Barza' y si tuviera que marcharse, no facilitará su salida", menciona el citado medio.



Lo que esperaba Barcelona era hacer caja con el delantero brasilero, pero ahora está entre la espada y la pared debido a la intención del jugador de quedarse en Camp Nou. En las próximas semanas buscarán reunirse con él y explicarle que tomar un nuevo rumbo sería beneficioso para su futuro y también para la institución azulgrana.



Malcom fue una de las apuestas el Barcelona a inicios de temporada. El jugador llegó procedente de la liga francesa a cambio de 40 millones de euros y no ha brillado como se esperaba. Más la pasó en la banca de suplentes que en los campos de juego, pero tiene el sueño de ser importante en el elenco culé.

