Del 'Fenómeno' a Neymar: futbolistas que se declararon en rebeldía para fichar por otro club [FOTOS]

El campeón de Francia, el PSG aseguró que tomaría medidas en contra de la estrella Neymar , después de que el brasileño no asistiera al entrenamiento del lunes.



El atacante de 27 años se encuentra en la mira del Barcelona cuyo presidente, Josep Maria Bartomeu, dijo la semana pasada que Neymar quería dejar al PSG para regresar a España, pero que el club francés no quería transferirlo.



Las señales no son las mejores para satisfacer al astro brasileño, quien ambicionaría regresar al club en el que brilló entre 2013 y 2017, y con el que conquistó la Champions League en 2015. ¿Pero es esta una forma de presionar y hacer bajar su precio?



Lo cierto es que 'Ney' no ha sido el primero, y probablemente no será el último jugador que se declara en rebeldía para presionar a su club y salir.



Repasemos a continuación, otros casos de estrellas que dejaron de asistir a los compromisos con su clubes para forzar su salida.

► Aún hay que esperar: Matthijs de Ligt tiene acuerdo con Juventus, pero negociación con Ajax se frena



► Ya le fijaron destino: la fórmula del Real Madrid para forzar la salida de Gareth Bale del Bernabéu



► "Día 1 en la nueva oficina": así festejó Hazard su alegría por pretemporada del Real Madrid [FOTO]



► El cuadro top de Europa que pide el fichaje de Everton en el mercado de pases