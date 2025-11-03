Elegidos por sus propios compañeros futbolistas. El organismo representativo mundial de jugadores, FIFPRO, ha anunciado el once ideal de la temporada 2024-25, y los resultados reflejan un claro cambio de guardia en la élite del fútbol. Más de 26,000 futbolistas profesionales de todo el mundo participaron en la encuesta, que tomó en cuenta el rendimiento entre agosto de 2024 y julio de 2025. El equipo resultante destaca por el dominio absoluto de un club y la histórica ausencia de talento sudamericano.

El gran protagonista de la votación fue el PSG de Luis Enrique. El equipo parisino, que levantó todos los títulos posibles la temporada pasada a excepción del Mundial de Clubes (donde cayó en la final ante el Chelsea), acaparó la atención de sus colegas. Como era de esperarse, el club francés domina con contundencia el once ideal, aportando casi la mitad del equipo en una demostración de poderío.

El equipo parisino ha posicionado a cinco de sus estrellas en el equipo del año. Los jugadores reconocidos por su espectacular campaña son Ousmane Dembelé, el motor del mediocampo Vitinha, el lateral izquierdo Nuno Mendes y el lateral derecho Achraf Hakimi. La lista la cierra el portero Gianluigi Donnarumma, quien, aunque ahora milita en el Manchester City, es premiado por su temporada en el PSG.

Celebración del PSG al ganar la Champions League 2024-2025 (Alamy/SOPA Images Limited)

El resto del mediocampo está compuesto por estrellas de LaLiga y la Premier League. Jude Bellingham (Inglaterra), figura indiscutida del Real Madrid, y Pedri (España), del Barcelona, ocupan dos plazas. A ellos se une una de las grandes revelaciones de la temporada, Cole Palmer (Inglaterra), quien brilló con luz propia en el Chelsea.

La defensa la completa el líder del Liverpool, el neerlandés Virgil van Dijk. Mientras tanto, la delantera presenta a Kylian Mbappé (Francia), ahora en el Real Madrid pero reconocido por su etapa en París, y a la sensación del Barcelona, el joven Lamine Yamal (España).

De esta manera, el once ideal FIFPRO 2025 queda conformado de la siguiente manera: Gianluigi Donnarumma (ITA); Achraf Hakimi (MAR), Virgil van Dijk (NED), Nuno Mendes (POR); Jude Bellingham (ENG), Cole Palmer (ENG), Pedri (ESP), Vitinha (POR); Ousmane Dembelé (FRA), Kylian Mbappé (FRA) y Lamine Yamal (ESP).

Once ideal del 2025 elegido por los futbolistas. (Foto: @FIFPRO)

La inclusión del joven talento del Barcelona marca un hito. Con este reconocimiento, Lamine Yamal se convierte oficialmente en el futbolista más joven en ser seleccionado para el FIFPRO World 11. Con 18 años, desbanca el récord anterior que pertenecía a Kylian Mbappé, quien fue incluido en el equipo ideal del 2018 cuando tenía 19 años.

El desglose geográfico del once es llamativo. La alineación está compuesta por diez jugadores europeos y solo un representante de otro continente: el marroquí Achraf Hakimi. Esta composición deja fuera, de manera sorprendente, a todo el continente sudamericano, una potencia histórica en el fútbol mundial.

La ausencia más notable que confirma esta tendencia es la de Lionel Messi. Por segundo año consecutivo, el astro argentino no figura en el once ideal. Esto marca un claro fin de era, considerando que Messi había sido una presencia constante en esta lista, habiendo sido incluido en 18 oportunidades anteriores.

El FIFPRO World XI de este año no solo es noticia por quiénes están, sino por quiénes no. La ausencia total de jugadores sudamericanos y de figuras como Cristiano Ronaldo, combinada con el dominio del PSG y la irrupción de Yamal y Palmer, confirma que el voto de los propios futbolistas está reconociendo a una nueva generación que ha tomado el relevo en la cima del fútbol mundial.

