A falta de solo dos jornadas del final de la Liga 1 2025, la lucha por los cupos a torneos internacionales está al rojo vivo. Si bien la pelea por el título ya está definida, la batalla por la gloria continental se centra en la zona media de la tabla. Con un equipo ya clasificado, seis clubes se disputan palmo a palmo los últimos tres boletos para la próxima Copa Sudamericana, en una definición no apta para cardíacos donde algunos equipos ya corren también sin opciones matemáticas.

Clasificar a un torneo internacional representa, para la mayoría de estos equipos, salvar la temporada entera. No es solo el prestigio deportivo de competir en el continente, sino una inyección económica fundamental para el presupuesto del próximo año. Para los jugadores, es una vitrina inmejorable; para las hinchadas, la ilusión de un viaje y de codearse con rivales de otros países.

Por ello, estos 180 minutos finales se jugarán con una intensidad absoluta. Entramos a la definición más compleja, donde no todos tienen las mismas cartas. La programación y los descansos han creado un escenario de alta tensión: FBC Melgar ya terminó su participación, Deportivo Garcilaso solo tiene una bala, y los otros cinco equipos aún tienen dos “finales” por disputar.

La calculadora será protagonista y, sin duda, la última fecha se vivirá con las alertas activadas en todos lados para seguir los marcadores en simultáneo. Conoce aquí los equipos que aún tienen la posibilidad de clasificar al torneo, y que buscarán repetir buenas actuaciones que se dieron en este 2025.

Cienciano fue el único equipo peruano en conseguir la gloria continental, en la Copa Sudamericana. (Foto: GEC)

FBC Melgar: El único clasificado y en paz

El primer equipo en asegurar su presencia internacional es FBC Melgar. Pese a que los arequipeños (5° con 56 puntos) no disputarán las dos últimas fechas por calendario, su campaña les fue suficiente. La puntuación que lograron es matemáticamente inalcanzable para los equipos que hoy están fuera de la zona de clasificación, por lo que los “Rojinegros” mirarán esta definición por televisión y con la tranquilidad de tener el cupo en el bolsillo.

Alianza Atlético: La primera opción para el boleto

Los “Churres” de Sullana (6° con 51 puntos) están en la posición más cómoda de los equipos que aún juegan. Con dos partidos por delante, dependen 100% de sí mismos. Una sola victoria en cualquiera de sus dos encuentros restantes los llevaría a 54 puntos, una cifra que virtualmente aseguraría su clasificación y los volvería inalcanzables para los perseguidores que arrancan desde 45 unidades.

Deportivo Garcilaso: 90 minutos para la gloria o el fracaso

La situación más dramática la vive el “Pedacito de Cielo” (7° con 51 puntos). A los cusqueños solo les resta un partido por jugar. No tienen margen de error y su destino se define en esa única “final”. Si ganan, aseguran su cupo. Si empatan (52 pts) o, peor aún, pierden (51 pts), dejan su futuro en manos de cuatro equipos que vienen por detrás y que tendrían la chance de superarlos.

Deportivo Garcilaso venció en su último partido a ADT, acercándose más al objetivo de clasificación. (Foto: instagram)

Cienciano: A defender el último cupo

El “Papá” (8° con 47 puntos) es quien actualmente posee el último boleto a la Sudamericana. Con dos partidos por jugar, son dueños de su destino. El objetivo es claro: sumar la mayor cantidad de puntos posibles para defender su octava plaza. No pueden confiarse, ya que tienen a un rival directo con su mismo puntaje y a otros dos pisándoles los talones, listos para aprovechar cualquier tropiezo.

Los Chankas: La amenaza con el mismo puntaje

Aunque figuran en el 9° puesto, por diferencia de goles, Los Chankas de Andahuaylas comparten los 47 puntos de Cienciano. Su realidad es idéntica: tienen dos partidos y dependen de sí mismos. Su misión es sumar más que el “Papá”, y revertir una diferencia de -8 en la tabla, y que los que vienen abajo. La presión es alta, pero la oportunidad de hacer historia y conseguir su primera clasificación internacional está intacta.

Sport Huancayo: Obligados a la hazaña

El “Rojo Matador” (10° con 45 puntos) inicia esta recta final desde atrás, a dos puntos de la zona de clasificación. Su escenario no permite errores: están obligados a ganar sus dos partidos y, además, esperar. Necesitan que Cienciano o Los Chankas no sumen más de 3 puntos, es decir que al menos pierdan un partido, o que Deportivo Garcilaso pierda su único encuentro.

ADT: El mismo sueño, la misma obligación

Cerrando este pelotón de infarto, el ADT de Tarma (11° con 45 puntos) vive una situación calcada a la de Huancayo. El “Vendaval Celeste” también está a dos puntos del octavo lugar y necesita un cierre perfecto de 6 puntos. Del mismo modo, deberá prender velas esperando un tropiezo de Cienciano o Los Chankas, o una derrota de Garcilaso, para poder arrebatarles el boleto sobre la línea de meta.