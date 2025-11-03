Este último domingo, hubo un duelo de peruanos en el enfrentamiento entre Gremio y Corinthians por la jornada 31 del Brasileirao, donde Erick Noriega y André Carrillo se vieron las caras desde el arranque al ser titulares. Si bien el rendimiento de la ‘Culebra’ no fue el de los mejores, el ‘Timao’ terminó quedándose con los tres puntos con un contundente 2-0 con anotaciones de Gustavo Enrique y Memphis Depay.

Del lado de Noriega, disputó su décimo primer partido con el ‘Tricolor’ y volvió a hacerlo en la zaga central, aunque esta vez siendo acompañado por Wagner Leonardo tras dos titularidades consecutivas de Walter Kannemann. Pese a la derrota, el exjugador de Alianza Lima destacó desde el plano defensivo, aguantando la superioridad en ataque de los locales.

Incluso, al minutos 64 se ganó una tarjeta amarilla luego de una falta sobre Depay. Luego del 2-0 en contra, Globo Esporte lo colocó como el tercero mejor puntuado dentro de su valoración, solo por detrás de João Lucas y Tiago Volpi. El ‘Samurái’ recibió una puntuación de 5 sobre 10, mientras que el voto de la hinchada le dio un 6.2, lo que grafica el respaldo que sigue teniendo de la torcida.

“Participó en la jugada en la que Corinthians reclamó un penalti, pero fue el mejor jugador de la defensa”, señaló la citada fuente en su reseña. Por otro lado, según Sofascore, Noriega completó ocho despejes y dos recuperaciones, pero apenas pudo ganar uno de tres duelos terrestres; en definitiva, su desempeño fue de regular para arriba.

Erick Noriega registra 11 partidos con Gremio. (Foto: Gremio)

La situación fue muy distinta con André Carrillo, pues pese al triunfo de Corinthians, recibió un 5 sobre 10 de Globo Esporte y recibió comentarios discretos por su irregular rendimiento. “Con lentitud para recuperar la posesión y marcar, no aportó solidez defensiva al Corinthians ni generó buenas jugadas. Fue sustituido a los 20 minutos del segundo tiempo”, explicaron, algo que revela que todavía le está costando luego de dejar atrás su lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo.

Luego del pitazo final, Erick Noriega conversó con Premiere y lamentó que, a pesar del desgaste físico que hicieron, no fueron capaces de siquiera marcar el descuento. “Fue un juego muy difícil, Corinthians juega muy bien, tiene jugadores con muchas buenas cualidades. Físicamente hicimos nuestro trabajo, pero no conseguimos hacer gol”, señaló.

El futbolista de 24 años fue autocrítico y apuntó a mejorar en los partidos restantes de la temporada. “Tuvimos mucha posesión de la pelota, pero no hicimos los goles. Vamos a continuar trabajando. Ahora restan juegos por disputar, que son muy importantes, y nada, solo queda trabajar, que eso es lo importante”, aseveró.

Con esta caída ante Corinthians, Gremio quedó muy complicado en sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores. A falta de siete partidos, el ‘Tricolor’ marcha en el puesto 11 con 39 puntos, a nueve de Botafogo, sexto con 48 unidades y el último clasificado hasta el momento. El ‘Timao’, entre tanto, esta décimo con 42 y tiene más chances. Veremos si los dirigidos por Mano Menezes logran revertir la situación.

André Carrillo tiene contrato con Corinthians hasta diciembre del 2026. (Foto: Corinthians)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de perder por 2-0 a manos de Corinthians, Gremio volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Cruzeiro, en el compromiso correspondiente a la fecha 32 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 5 de noviembre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

