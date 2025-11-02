El regreso de Luis Advíncula a la Liga 1 en 2026 asoma a ser uno de los rumores más constantes en los próximos meses. Con el futuro indefinido en Boca Juniors, el ‘Rayo’ podría volver al Perú; sin embargo, su club de destino es una incógnita. En las últimas semana se habló de la posibilidad de Alianza Lima y el lateral no fue esquivo a esta situación, revelando también que -cuando era pequeño- se sentía identificado con el cuadro blanquiazul.

“Yo siempre lo he dicho, cuando era chico me hubiese encantado jugar en Alianza Lima, pero ahora soy un adulto, estoy hecho. Yo jamás voy a cerrar las puertas a nadie. Soy un tipo que va paso a paso. Yo puedo decir mañana más tarde quiero volver a Sporting Cristal y llega el momento que me dicen que no”, contó en el programa ‘Enfocados’.

Advíncula fue consultado también sobre el tema económico y un balance de lo que podía ganar entre la posibilidad de llegar a Alianza Lima o Sporting Cristal. Ante ello, la respuesta del ‘Rayo’ fue la siguiente: “Uno en la vida tiene que tener otras prioridades, no solo la plata”.

Luis Advíncula. (Foto Getty Images)

En diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, conductores del programa, se sinceró sobre su actualidad futbolística, sumado también a la posibilidad de jugar nuevamente en el fútbol peruano y ser parte de la Liga 1, luego de un largo paso por distintos equipos del mundo.

“Como te dije, yo soy ahora un tipo que va paso a paso. Tengo contrato con Boca Juniors, espero terminar mi contrato y después veré que pasa. No te puedo decir que sí o que no, a mí me encantaría volver de dónde yo salí”, aseguró ante las preguntas de los ex futbolistas.

Además, agregó que no se muestra esquivo a ningún club o posibilidad: “Tampoco sé, porque tampoco han hablado conmigo y nadie se ha contactado conmigo. Igual las puertas no se las voy a cerrar a nadie porque uno nunca sabe que puede pasar en un futuro”.

¿Cuánto pide Boca Juniors por Luis Advíncula?

Según informó el periodista José Varela, desde Alianza Lima ya se conectaron con Advíncula y, si bien no hay ninguna propuesta formal, todo parece avanzar de manera positiva. Asimismo, desde Argentina se complementó dicha información con la condición que han puesto en Boca Juniors para llegar a un acuerdo.

Luis Fregossi, periodista de Mundo Boca Radio y conductor en Radio Buenos Aires, reveló que el ‘Xeneize’ ya le comunicó a Alianza Lima que la única manera de que vendan al ‘Rayo’ es si ponen 1.5 millones de dólares sobre la mesa. Hay que recordar que el lateral derecho de 35 años tiene vínculo vigente con el elenco argentino hasta diciembre del 2026.

Con ese detalle de por medio, queda por saber si desde tienda blanquiazul están dispuestos a desembolsar tremenda suma de dinero para hacerse con los servicios del nacido en El Carmen. Un punto a tomar en cuenta es que, al menos por premios deportivos a lo largo de este 2025, los victorianos se llevaron más de 6.6 millones de dólares, por los 18 partidos disputados entre Copa Libertadores y Sudamericana.

