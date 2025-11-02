El fútbol peruano no se detiene y la acción continúa en distintas partes del país. Si bien la Liga 1 ya definió a Universitario como su campeón y la Liga 2 vio coronarse a FC Cajamarca, la Copa Perú entró a sus etapa decisiva. Este fin de semana se definieron los clasificados a la final de la Zona Sur y Norte, respectivamente. Según el formato, los ganadores se verán las caras para saber quien ascenderá a la Liga 2 en 2026. Entérate todos los detalles en la siguiente nota.

Comenzamos por la Zona Norte. Este domingo, se jugaron los partidos de vuelta de semifinales y el primer enfrentamiento vio la clasificación de Unión Minas ante AD Tahuishco, en un encuentro disputado en el estadio Daniel Alcides Carrión, ubicado en la ciudad de Cerro de Pasco. El local cayó 2-0 en la ida, pero supo reponerse con un 4-0 y avanzó.

El siguiente clasificado a la final de la Zona Norte fue ASA FC, equipo que ganó a Deportivo Cachorro con un marcador global de 5-0. Perfilados como favoritos por el resultado abultado, tendrán que verse las caras ante un equipo de altura como Unión Minas.

En el caso de la Zona Sur, Juventud Huracán eliminó a Deportivo Patibamba con un resultado de 2-0, tras empatar sin goles en la ida. El equipo, que juega como local en el estadio Edgardo Reyes Bolívar de Supe, ubicado en Barranca.

El otro clasificado de la Zona Sur fue ANBA Perú, quien no tuvo problemas para dejar en el camino a Cultural Huancarama. En la ida, ganaron 4-1, por lo que vuelta no tuvo mayores problemas, a pesar de terminar en un empate sin goles desde la ciudad de Abancay.

¿Cómo se define la Copa Perú?

La Copa Perú divide a sus equipos en Zona Norte y Zona Sur, por lo que ambas series ya conocen a sus finalistas. Los ganadores se enfrentarán entre sí para definir el boleto directo a la Liga 2 de la temporada 2026. Cabe resaltar que los cuatro ya aseguraron su presencia en la Liga 3, ante cualquier derrota.

Zona Sur: Juventud Huracán vs. ANBA

Juventud Huracán vs. ANBA Zona Norte: Unión Minas vs. ASA FC

Cabe resaltar que el perdedor de la final tendrá la opción de disputar un partido ante el segundo de la Liga 3. De ganar, también se insertará en la Liga 2 y dejará libre uno de los cupos para el 5° o 6° de la tabla acumulada en Copa Perú.

