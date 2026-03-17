El mercado de pases sudamericano siempre nos regala historias increíbles de negociaciones que se caen a pedazos en el último suspiro, y Pablo Ceppelini acaba de protagonizar una de las más sonadas de la semana. El experimentado mediocampista uruguayo, de recordado paso por Alianza Lima, tenía prácticamente listas las maletas para sumarse a las filas de Godoy Cruz en la competitiva liga argentina. Sin embargo, lo que parecía ser un fichaje totalmente cerrado y a punto de ser anunciado de manera oficial, terminó colapsando de forma dramática en la recta final, dejando al jugador sin equipo en el sur y obligándolo a buscar un nuevo destino de emergencia en el fútbol boliviano.

Para entender por qué esta importante operación se vino abajo cuando solo faltaba la firma, tenemos que mirar la delicada interna financiera del club argentino. La dirigencia del ‘Tomba’ ya venía analizando con mucha cautela su presupuesto anual, y sumar un contrato tan alto al plantel profesional comenzó a generar serias dudas sobre la armonía del grupo.

Todos los detalles inéditos de esta fallida transferencia fueron revelados por el reconocido periodista argentino Nahuel Ferreira a través de su canal de YouTube. El comunicador explicó que el volante charrúa tenía el camino libre para ser la gran estrella del equipo, pero su llegada representaba un riesgo enorme para la tranquilidad del vestuario.

Pablo Ceppelini no logró fichar por el Godoy Cruz de Argentina. (Foto: Getty Images)

“Hubiera sido el jugador con más jerarquía en el mercado de Godoy Cruz en cuanto a nombre, pero que podría haber generado un quilombo importante en el vestuario por cómo es”, detalló Ferreira, haciendo referencia al peso salarial que iba a tener el mediocampista en comparación con el resto.

Según la información del periodista, el acuerdo de palabra estaba sellado una semana antes del cierre del mercado. “Estaba todo hablado el tema del contrato, salarial, duración del vínculo, todo. Era cuestión que se haga intercambio de papeles y listo”, aseguró.

Sin embargo, la historia dio un giro de 180 grados cuando apareció sorpresivamente el club Oriente Petrolero en el radar. El elenco de Bolivia le puso sobre la mesa una propuesta económica superior y la inmejorable vitrina de jugar la Copa Sudamericana, lo que tentó de inmediato al entorno del jugador.

Nahuel Ferreira informa sobre el próximo destino de Pablo Ceppelini. (Foto: Captura X)

Con esta nueva y jugosa oferta en mano, el representante de Ceppelini intentó presionar a los argentinos para sacar un poco más de dinero. “El futbolista pidió que se suba un poco los números, entre un 10 a 15% más... y el representante quería una comisión un poco más elevada”, reveló el comunicador.

La respuesta desde Godoy Cruz fue tajante y no dieron su brazo a torcer ante las nuevas exigencias de último minuto. “Se pusieron firmes y dijeron que no, que la oferta era esa y ya está”, concluyó Ferreira, confirmando que la negociación se rompió definitivamente y ahora el uruguayo afina detalles para ser anunciado en Oriente Petrolero.

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