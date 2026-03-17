Ángel Comizzo habló sobre la posibilidad de haber dirigido a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images | Video: Modo Fútbol)
Ángel Comizzo habló sobre la posibilidad de haber dirigido a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images | Video: Modo Fútbol)

En una época de transición, en la que todos buscan alternativas para cubrir el puesto del máximo líder de la , surgieron múltiples nombres que podrían hacerse cargo del equipo tras la salida de Jorge Fossati y pensando en cumplir con el cronograma de lo que quedaban de las . El gran elegido fue , pero no fue el único en carpeta pues, un viejo conocido en el fútbol peruano, también tuvo la chance de ponerse el buzo de la ‘Bicolor’, pero no le convenció del todo lo que le ofrecieron como propuesta.

Si hablamos de alguien con basta experiencia, tenemos que hablar de Ángel David Comizzo, más allá de su carrera como futbolista, como entrenador en años posteriores no ha sido ajeno a conseguir diversos palmarés que llenaron su currículo, por eso no era de extrañar que pueda ser considerado por la FPF.

Campeón nacional con Universitario de Deportes y una larga trayectoria dirigiendo en el fútbol peruano, le daba la capacidad para liderar los últimos partidos pero, según sus palabras, hubo algo que no lo convenció ni a él, ni a los dirigentes de Atlético Grau, equipo al que pertenecía en ese momento.

Ángel Comizzo dirigió a Atlético Grau hasta febrero del 2026. (Foto: Getty Images)
Ángel Comizzo dirigió a Atlético Grau hasta febrero del 2026. (Foto: Getty Images)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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