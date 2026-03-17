Durante el último partido entre Universitario de Deportes y UTC, donde el cuadro crema se impuso por 2-0, los futbolistas del elenco visitante, Ángelo Campos y Piero Serra, denunciaron ante el árbitro Michael Espinoza que se escucharon insultos racistas desde la tribuna sur del Estadio Monumental. Como señala la FIFA, el juez principal activó el protocolo antirracismo para dejar constancia de lo ocurrido, esperando que se investigue el caso y se establezcan las sanciones correspondientes.

En medio de esto, el presunto acto racista ha dejado muchas interrogantes respecto a lo que podría pasar con el Estadio Monumental cuando Universitario vuelva a jugar de local. Más aún si consideramos que este compromiso será frente a Alianza Lima, por la fecha 9 del Torneo Apertura en una edición más del clásico del futbol peruano.

En ese sentido, mientras las investigaciones están en curso y la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) determina si hubo o no un insulto de connotación racial en contra de los futbolistas de UTC, queda revisar lo que dice el Reglamento Único de Disciplinario (RUD) del máximo ente rector del balompié nacional.

Precisamente el RUD, según se pudo confirmar el último lunes, sufrió una modificación el pasado 4 de marzo en el apartado donde se especifican las sanciones por agravios racistas en los recintos deportivos. En esa línea, ¿qué medidas se espera que se tomen con el Estadio Monumental si llega a confirmarse que hubo una falta grave en el choque contra UTC?

El RUD expresa que, de tratarse de la primera infracción de esta índole, el club involucrado recibirá la sanción de un partido con un número limitado de espectadores y una multa de al menos 5 UIT, a no ser que esto "acarree consecuencias económicas desproporcionadas a dicho club (aficionado), en cuyo caso la multa se podrá reducir a un mínimo de una (1) UIT, de manera excepcional“.

Universitario y Alianza Lima volverán a verse las caras en la fecha 9 del Torneo Apertura. (Foto: ITEA Sports)

Por otro lado, también se explica que se “podrá imponer una multa de una cuantía máxima de diez (10) UIT en caso de una agresión racista contra un jugador, miembro del equipo arbitral, entrenador, integrante del cuerpo técnico u otra persona que desempeñe un cargo oficial en un partido”. Es decir, algo similar a lo que habría ocurrido en el Universitario vs. UTC.

Si es que el caso se tratase de una reincidencia, las medidas disciplinarias podrían ser mayores, como la implementación de un plan de prevención, multa, deducción de puntos, la disputa de uno o más partidos a puerta cerrada, la prohibición de jugar en un recinto determinado, derrota por retirada o exclusión de competiciones en cursa o, en los casos más graves, la pérdida de la categoría.

En resumen, si la CD-FPF comprueba que hubo un acto racista desde la tribuna sur del Estadio Monumental, tal como lo denunciaron Ángelo Campos y Piero Serra, Universitario podría ser sancionado con la reducción de su aforo para el encuentro frente a Alianza Lima, el cual sigue pendiente de programación, pero el cual debería jugarse durante el fin de semana del 4 de abril. Lo más seguro es que pronto tengamos novedades al respecto.

Jugadores de UTC denunciaron presuntos insultos racistas desde la tribuna sur del Estadio Monumental. (Foto: GEC)

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