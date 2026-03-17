Mano Menezes ha sabido darle espacio y prioridad a los futbolistas de la Liga 1 en su primera convocatoria como entrenador de la Selección Peruana, considerando a 14 elementos del torneo local con miras a los amistosos internacionales frente a Senegal y Honduras. Uno de los citados es Adrián Quiroz, volante de 26 que viene destacando en Los Chankas, líder del Torneo Apertura y una de las sorpresas de la temporada. Esto habla de que el brasileño está buscando ampliar el universo de jugadores, pensando en tener un buen abanico de opciones cuando los toque afrontar el proceso clasificatorio para el Mundial 2030.

Adrián Quiroz, con paso por la Academia Cantolao y Universitario de Deportes en sus categorías inferiores, ha disputado como titular los siete partidos en los que Los Chankas se mantiene como uno de los invictos del campeonato, registrando cinco triunfos y dos empates en el Torneo Apertura. Juega como volante interior, destaca por su capacidad para asociarse, filtrar pases y remates desde larga distancia.

En su primera entrevista como futbolista de la Selección Peruana, Quiroz reveló que el último domingo le avisaron sobre su convocatoria y recibió la noticia junto a su familia. Muchos de sus amigos cercanos lo han felicitado por este llamado, valorando el recorrido que ha tenido en su carrera antes de llenarle los ojos a Mano Menezes.

“Muy contento acá desde casa y emocionado. Todos los que han seguido mi carrera desde pequeño están muy contentos. Ayer (domingo) me avisaron y llegamos muy tarde del viaje de Chiclayo (...) Despertando con mi señora y con el bebé, justo unos minutos antes me enviaron la notificación”, afirmó en diálogo con Hablemos de MAX.

Adrián Quiroz llegó a Los Chankas tras su paso por Comerciantes FC. (Foto: Los Chankas)

Adrián Quiroz sabe que ya no es un joven y que con 26 años se le va a exigir más ahora que está en la Selección Peruana. Eso sí, para valorar todo lo que ha conseguido en este arranque del 2026, reflexionó sobre su pasado y recordó los días en donde no la estaba pasando bien e incluso se planteó dejar el fútbol.

“Pasé por momentos duros. A veces uno jugaba por amor propio. El fútbol me está dando momentos que uno valora mucho. Hubo un momento, en 2021, que quise dejar de jugar porque estaba sin club y no se me daban las oportunidades. Antes de Atlético Grau. No quería saber nada y, en ese transcurso, me vino el bajón”, reveló.

Por último, el nacido en Talara reveló que en un futuro desea volver a Universitario para aspirar a grandes cosas, además de consolidarse como un habitual convocado a la ‘Blanquirroja’. “Ser llamado a la selección a uno lo llena de confianza. Me gustaría volver (a Universitario) y también en otros grandes para lograr grandes cosas. Es mi primera convocatoria y no quiero ser ave de paso”, aseveró.

Adrián Quiroz podría debutar con la Selección Peruana en los amistosos frente a Senegal y Honduras. (Foto: Los Chankas)

Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

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