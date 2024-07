Video. Países Bajos vs. Inglaterra enfrentados EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 10 de julio del 2024, en el Signal Iduna Park de Alemania, por las semifinales de la Eurocopa 2024. El compromiso se encuentra pactado para comenzar a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana)- Solo uno podrá acompañar en la final a España. Este emocionante encuentro será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias por la web de Depor.

Países Bajos se prepara para enfrentar a Inglaterra. (Video: Orange / X)