Paraguay vs Corea del Sur: fecha, horarios y canales de TV del amistoso FIFA

Tenemos información importante para ti. Paraguay vs. Corea del Sur jugarán este martes 14 de octubre, en el duelo válido por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Mundialista de Seúl, donde los dirigidos por Gustavo Alfaro querrán sacarse de encima la espina que les quedó tras el empate con Japón. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Paraguay daba este viernes otra muestra de practicidad y efectividad y le ganaba por 2 a 1 a Japón, en un amistoso internacional que disputado en el Estadio Panasonic Suita de Osaka. Sin embargo en el cuarto minuto de descuento el local llegó al empate, que había buscado todo el partido.

Terminó mejor el local, ahogando al equipo sudamericano, que no encontraba alternativas. Y en el arranque del segundo tiempo, Japón sacaba ventajas con un gol de cabeza del jugador del Mónaco Takumi Minamino, pero el árbitro sancionó posición adelantada y en la repetición se observó que Juan Cáceres dio justo el paso al frente para dejar a su rival fuera de juego.

Sin embargo fue Paraguay el que volvió a ponerse en ventaja. Y otra vez sobre los 20 minutos de juego, aunque con otro protagonista. Un centro muy preciso de Juan Cáceres (de gran partido el ex Lanús) que Diego Gómez impacto con un cabezazo de altísima precisión para dejar esteril la estirada del arquero del Parma, Zion Suzuki.

Por su parte Corea del Sur ya clasificado al Mundial 2026, llega de una dolorosa caída frente a Brasil. De esta forma, buscan apelar a su localía, donde han ganado 2 de sus últimos 3 partidos, para celebrar un nuevo triunfo. Además, contarán con la presencia de su máxima figura: Heung-Min Son

El historial reciente de amistosos internacionales entre Paraguay y Corea del Sur muestra una clara superioridad de la selección asiática. En los tres enfrentamientos registrados, Corea del Sur ha logrado dos victorias, mientras que Paraguay aún no registra triunfos.

El empate más reciente (2-2) ocurrió en junio de 2022. Los triunfos surcoreanos han sido más contundentes en cuanto a marcadores frente a la ‘albirroja’, destacando el 3-0 de 2009 y el 2-0 de 2014, lo que subraya el desafío que enfrenta la selección paraguaya en este historial.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Corea del Sur?

El encuentro entre Paraguay vs Corea del Sur está programado para este martes 14 de octubre desde las 6:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 a.m.; en México a las 5:00 a.m.; y en España a la 1:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Paraguay vs Corea del Sur?

El partido entre Paraguay vs Corea del Sur se disputará en el Estadio Mundialista de Seúl, con la transmisión de Tigo Sports, disponible en el territorio brasileño. Así como también en la plataforma de streaming de APF TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde Juegan Paraguay vs Corea del Sur?





TE PUEDE INTERESAR