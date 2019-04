¡Firmaron tablas! Paraguay igualó 1-1 ante Ecuador por la jornada 2 del Sudamericano Sub 17 en San Marcos

Un punto para cada uno. Paraguay no pudo imponerse ante Ecuador , y ambos seleccionados terminaron empatados a uno desde San Marcos por el Hexagonal final del Sudamericano Sub 17. El conjunto norteño partió con ventaja, pero los guaraníes no se achicaron y salieron a por la igualdad.

El primer gol del partido llegó de los pies de Erick Pluas a los 44 minutos del duelo. Tras una excelente jugada por derecha, Johan Mina sacó el centro al área 'guaraní', donde apareció Pedro Vite para tomar el balón y habilitar a Erick Pluas, quien sacó un excelente remate desde fuera del área poner el 1-0.



No obstante, la alegría les duraría poco a los jugadores de Ecuador. Y es que a falta de veinte minutos para el final del encuentro, Fernando Ovelar sería el encargado de empatar el partido para Paraguay, que con este resultado es segundo en la tabla del Hexagonal con apenas dos unidades.

INCIDENCIAS del Paraguay vs. Ecuador

LA PREVIA DEL PARTIDO

Paraguay y Ecuador afrontan su segundo partido del hexagonal buscando una victoria que los meta en la pelea por uno de los 4 cupos al mundial de la categoría en Brasil. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Este duelo será transmitido en exclusiva por la señal de Movistar Deportes, canales 03 y 703 HD. También podrás seguirlo por las pantallas de GOL TV para Ecuador y RPC para Paraguay.

La selección paraguaya, que dirige Gustavo Morínigo y que avanzó a esta etapa del torneo como segunda del grupo B, igualó en la primera fecha frente a Uruguay (2-2).

En tanto, el combinado de Ecuador cayó por la mínima diferencia ante una Chile que va de menos a más y que es, de momento, la líder del hexagonal.

Después del Paraguay vs. Ecuador, se disputará el choque entre Uruguay vs. Argentina (18:50 horas), mientras que Perú cierra la jornada contra Chile (21:10).

Paraguay vs. Ecuador - horarios en el mundo

15:30 horas en México

16:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

17:30 horas en Venezuela, Bolivia

18:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

22:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

00:30 horas del sábado en Catar y Arabia Saudita

05:30 horas del sábado en China

06:30 horas del sábado en Japón y Corea del Sur

Paraguay vs. Ecuador - alineaciones probables

Paraguay : Antonio González, Ulises González, Basilio Duarte, Rolando Ortiz, Fabio Barrios, Wilder Viera, Fabrizio Peralta, Orlando Colmán, Junior Noguera, Diego Duarte, Fernando Presentado.



Ecuador: Joan Lopéz, Jordan Morán, Piero Hincapié, Roberto Cabezas, Hansell Delgado, Jeremy Farfán, Patrickson Delgado, Erick Pluas, John Mercado, Johan Mina, Adrián Mejía.

