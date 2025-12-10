¡Revisa la agenda de partidos! Este jueves 11 de diciembre, el fútbol mundial ofrecerá una jornada repleta de emociones y goles. Los fanáticos del deporte rey podrán disfrutar de una variedad de compromisos en diferentes partes del mundo. Destacan los emocionantes duelos del fútbol europeo, con especial atención a la fecha de la Europa League y la Conference League. Para que no te pierdas ninguno de estos enfrentamientos, en Depor hemos preparado una guía detallada con los horarios de inicio y los canales de televisión donde podrás ver cada encuentro.

Luego de disputarse la fecha 6 de la Champions League, comienza la acción en la Europa League. Como cada jueves, se realizarán todos los choques en escena para pelear en la fase de liga y clasificar de manera directa a los octavos de final.

Celtic vs. Roma asoma como uno de los duelos más atractivos de la presente jornada. Una victoria podría acercarlos a la zona de clasificación directa. Eso sí, la caída podría ser perjudicial, teniendo en cuenta que cada vez quedan menos jornada para culminar la etapa de liga.

Otro de los atractivos de la jornada será Porto vs. Malmo. El cuadro de Portugal quiere ganar y seguir en los primeros lugares de la competencia; sin embargo, se chocará ante un equipo que urge de los tres puntos porque solo tiene uno y una derrota podría comenzar a dejarlo fuera de actividad. En total, la Europa League tendrá la disputa de los 18 choques.

En lo que respecta a la Conference League, el choque de Fiorentina vs. Dinamo de Kiev se lleva todos los focos de atención. A pesar de ser equipo reconocidos y con pasado copero, necesitan de ganar para acceder a los puestos de pase directos. Una derrota será perjudicial para sus objetivos. En total, se disputan 18 partidos y en la siguiente nota te dejamos algunos.

Por último, cabe resaltar que también hay actividad en la Messi, torneo de menores que reúne a las academias de distintos lugares del mundo. El atractivo será River Plate vs. Inter de Milán, teniendo en cuenta que son parte de distintos continentes.

¿Qué partidos se juegan este jueves 11 de diciembre?

Conference League

Fiorentina vs. Dinamo Kiev - 12:45 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium

Jagiellonia vs. Rayo Vallecano - 12:45 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium

Lech Poznan vs. Mainz 05 - 3:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium

Shelbourne FC vs. Crystal Palace - 3:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium

Hamrun Spartans vs. Shakhtar Donetsk - 3:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium

Europa League

Utrecht vs. Nottingham Forest - 12:45 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium, ESPN 3

Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv - 12:45 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium, ESPN 7

Nice vs. Sporting Braga - 12:45 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium

Dinamo Zagreb vs Real Betis - 12:45 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium, ESPN

Ferencvaros vs. Rangers FC - 12:45 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium, ESPN 5

Young Boys vs. Lille - 12:45 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium, ESPN 4

Celta vs Bologna - 3:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium, ESPN 5

Friburgo vs Salzburgo - 3:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium

Porto vs. Malmo - 3:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium, ESPN 4

Celtic vs. Roma - 3:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium, ESPN 2

Basel vs. Aston Villa - 3:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium, ESPN

FCSB vs. Feyenoord - 3:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium, ESPN 7

Messi Cup

River Plate Academy vs. Inter de Milán Academy - 10:00 am (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium

Atlético de Madrid Academy vs. Newell’s Old Boys - 12:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium

Chelsea Academy vs. Inter Miami Academy - 12:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium

Manchester City Academy vs. Barcelona Academy - 2:00 pm (hora de Perú, Ecuador y Colombia) vía Disney+ Premium

