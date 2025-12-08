El mercado de fichajes de Universitario empezó y el afán de lograr el tetracampeonato significó un afán de asegurar sus piezas claves lo más pronto posible. Desde la dirigencia decidieron efectuar la comprar de un jugador que fue del agrado del comando técnico y contó con minutos en el último tramo: Jairo Vélez. El volante -que pertenece a César Vallejo- tenía todo listo para quedar; sin embargo, un movimiento rápido de Alianza Lima terminó en un cambio de planes. El ecuatoriano (nacionalizado peruano) finalmente será blanquiazul. En la ‘U’ evitaron pronunciarse a profundidad, pero quien manifestó su postura fue Franco Velazco, actual administrador del club.

“Lo de Vélez es un tema cerrado, ya no continúa en la institución. Más allá de que esto es fútbol y que pueda haber seguramente algún cambio, hoy no tenemos ya mayor intención de continuar con el vínculo. Este es un tema profesional, en realidad. Jairo es un gran jugador para nosotros, importante, valioso. Él ha tomado esa decisión priorizando los intereses profesionales, familiares, personales, y nosotros no tenemos nada que reprocharle”, contó en diálogo con la prensa.

Además, agregó: “Esto es un trabajo, si quieren verlo un poco más allá, es un negocio, influye en aspectos comerciales, que cada uno en las partes va a priorizar. Como te digo, el tema para nosotros ya está casi cerrado, esperar básicamente lo que viene para nosotros en el tema de reforzar el plantel”.

Si bien el tema de Jairo Vélez quedó cerrado, aún existen algunas preocupaciones para Universitario. Por ejemplo, la continuidad de Jorge Fossati no está definida porque el club está a la espera de una decisión del DT. En los próximos días se haría oficial este asunto, por lo que Velazco mostró su punto de vista y negó también diferencias entre el estratega y la directiva.

“Estamos llegando al tramo final de este proceso de negociación, depende ya de una reunión final que creo se va a dar este miércoles”, dijo. Sobre la relación con la dirigencia: “Acá es un tema netamente de negociación. Yo siempre lo he dicho, vamos a velar por nuestros mejores intereses. El caso del profesor no es la excepción, acá no es un tema de pareceres o de temas subjetivos, nosotros como la U vamos a siempre priorizar los intereses de la institución”.

A su vez, Velazco tuvo palabras de elogio para Fossati: “Es el profesor, el comando técnico que ha logrado el tricampeonato, nuestro segundo tricampeonato. Si hacemos un poquito más el análisis, nos dio el título luego de nueve meses de sequía. Es el que inicia este tricampeonato en el 2023 y lo cierra este año”.

