Después de un segundo semestre donde Alianza Lima dejó de competir internacionalmente tras quedar fuera de la Copa Sudamericana, en la interna apuntaron con todo a ganar la Liga 1. Sin embargo, el tricampeonato de Universitario de Deportes hizo que otra vez volvieran a cambiar el foco y tuvieran que conformarse con pelear por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. ¿Qué pasó? Nuevamente fallaron al caer ante Sporting Cristal en la semifinal de los play-offs, hecho que movió muchos cimientos en la interna.

Además de confirmarse la salida de Néstor Gorosito, poco a poco fueron apareciendo los nombres que no continuarán en el plantel en el 2026. Uno de ellos es el de Pablo Ceppelini, quien llegó con un buen cartel por su pasado en Atlético Nacional, pero que no pudo rendir con consistencia y cerró su etapa peleado con los hinchas –según unas imágenes reveladas tras la caída del sábado, realizó gestos obscenos hacia la tribuna al ponerse a discutir el público–.

Ceppelini tenía una cláusula en su contrato que le permitía una renovación automática si cumplía una determinada cantidad de minutos a lo largo de la temporada. No obstante, como estaba lejos de cumplir con ese requisito, su permanencia en el equipo estaba supeditada a lo que sucediera en los play-offs y si el comando técnico así lo creía conveniente. Como el desenlace fue trágico, Depor pudo confirmar que no será tomado en cuenta.

En medio de todo esto, el mediocampista salió a contar su verdad en una entrevista con Al Ángulo, en donde no solo ahondó en su desempeño dentro del terreno de juego, sino también se defendió de los cuestionamientos que recibió a lo largo de la campaña. Un punto clave fue la salida que tuvieron algunos jugadores luego del empate por 2-2 con Melgar en Matute, el pasado 31 de octubre, hecho que generó un malestar en los hinchas.

Pablo Ceppelini no continuará en Alianza Lima.

Si bien aceptó que no fue el momento para salir, sobre todo porque el equipo no había ganado y la hinchada estaba contrariada por el resultado, opinó que los futbolistas también son personas y tienen el derecho a salir a divertirse sanamente. Para argumentar su postura, habló sobre las críticas que recibió Paolo Guerrero cuando celebró el cumpleaños de su esposa en medio de una lesión.

“De la gente que ha salido en ampays y esas cosas, por ejemplo, (Carlos) Zambrano sale con su mujer. Capaz que hay momentos y momentos. Porque yo he hablado con Carlos y le dije que capaz que podíamos haber ido a algún concierto. La fiesta de la mujer de Paolo (Guerrero), el tipo organizó la fiesta un mes atrás y justo da la casualidad que se lesiona el tobillo, luego lo enfocan bailando y ya se genera algo que nada que ver”, sostuvo.

Además, manifestó que la opinión pública siempre busca algo para dañar a Alianza Lima desde adentro: “Paolo se estaba entrenando de la mejor forma, se estaba recuperando, pero como no era convocado en algún partido, daba de qué hablar. Buscan algo para tratar de destruir a Alianza desde adentro, nosotros no escuchábamos de los otros equipos y los otros equipos también hacen sus cosas. Es normal”.

“Hay cosas donde sales en una fecha FIFA, faltando 18 días para un partido, eres una persona pública, también tienes tu vida, te vas a divertir un rato y vuelves a tu casa; no es que te encuentran haciendo algo malo. ¿No puedes ni ir a la esquina a divertirte cuando faltan 18 días para el otro partido? Entiendo al hincha. Nunca nadie llegó borracho a una práctica, nunca nadie llegó tarde, nunca hubo una discusión en el grupo por algún ampay”, agregó.

Pablo Ceppelini marcó tres goles y dio cuatro asistencias durante la temporada 2025.

Al referirse a los supuestos choques de egos en la interna de Alianza Lima, Pablo Ceppelini descartó rotundamente que haya existido un conflicto interno por la disputa del liderazgo en el plantel. Por el contrario, habló de Hernán Barcos, Paolo Guerrero y Carlos Zambrano como los que tomaban la batuta para sacar adelante al equipo.

“En la interna nunca hubo problemas graves; el grupo siempre estuvo unido. Dentro de la cancha siempre dimos todo. Nuestros líderes son Barcos, Guerrero y Zambrano. Lo de Barcos y Zambrano, con el tema de la cinta de capitán, fueron situaciones propias del fútbol; no hubo nada extrafutbolístico”, añadió.

En lo concerniente a su rendimiento individual, el futbolista de 34 años aceptó que tuvo un bajón en algún pasaje de la temporada, pero afirmó que levantó su nivel en el Torneo Clausura. Asimismo, lamentó que en el Perú todo se magnifique y se saque de contexto, señalando que en las últimas semanas se ha hablado más de Alianza Lima que del tricampeonato de Universitario.

“Tuve un bajón de nivel y lo levanté en el Clausura. Se hablaron muchas cosas fuera de la cancha. Yo nunca llegué tarde y siempre estuve a disposición del entrenador. Estando en Perú, solo salí dos o tres veces y no tomo alcohol; pero acá se agranda todo, y más siendo Alianza. Con todo respeto, se habla más de Alianza que del tricampeonato de la ‘U’”, acotó.

Finalmente, en medio de sus disculpas con la hinchada por los gestos que hizo luego de la eliminación ante Sporting Cristal, el charrúa habló que a veces la gente no tiene memoria de las cosas buenas que hizo en el campo. “El hincha es pasional y, a veces, no se tiene memoria de las cosas buenas que se hicieron. Me arrepiento de haberle hecho gestos a un hincha en particular. Uno es humano y se equivoca”, concluyó.

Pablo Ceppelini disputó 33 partidos con Alianza Lima en el 2025.

