Después de conseguir el tan ansiado tricampeonato de la Liga 1, Universitario de Deportes no ha podido tener un momento de calma durante las últimas semanas. Si bien los futbolistas festejaron este histórico logro y por estos días están disfrutando de sus merecidas vacaciones, el área deportiva del club tiene un tema pendiente que mantiene en vilo a la hinchada crema: ¿Jorge Fossati se quedará como director técnico del equipo para el 2026 o habrá algún cambio de último momento?

Aunque el uruguayo tiene contrato con la ‘U’ hasta finales del próximo año, existe una nueva negociación pendiente para que el vínculo tenga una mejora en distintos aspectos, razón por la que Pablo Betancourt, representante del experimentado entrenador, está en nuestro país desde hace unos días. Así pues, todo hace indicar que estamos ante los capítulos finales de esta historia.

Según informaron en Fútbol Como Cancha, Fossati presentó su última propuesta el pasado fin de semana y solo hace falta una reunión definitiva para que el panorama se esclarezca. Además de una mejora desde lo económico, el entrenador solicita algunas modificaciones desde lo logístico y operativo para su comodidad en el día a día.

Si bien en Universitario están abiertos a escuchar y valorar los pedidos de Jorge Fossati, no tomarán una decisión sin una previa evaluación, analizando si estos cambios se ajustan a lo que quiere la institución. Como el lunes 8 y hoy martes 9 son días feriados en el calendario, la espera de extenderá hasta este miércoles y lo más seguro es que el jueves exista un comunicado del club.

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

Coincidentemente a esto, Franco Velazco, administrador provisional de Universitario, habló con los medios de comunicación y reveló que los diálogos con el entorno de Fossati están llegando a su etapa crucial. “Estamos llegando al tramo final de este proceso de negociación, depende ya de una reunión final que creo se va a dar este miércoles”, señaló.

Velazco fue claro y afirmó que, dentro de la negociación para llegar a un punto en común con el entrenador uruguayo, Universitario siempre antepondrá sus intereses. En ese sentido, se sabe de antemano que en la institución de Ate no cometerán ninguna locura para cumplir con las peticiones económicas de la otra parte, respetando el presupuesto asignado para el 2026.

“Acá es un tema netamente de negociación. Yo siempre lo he dicho, vamos a velar por nuestros mejores intereses. El caso del profesor no es la excepción, acá no es un tema de pareceres o de temas subjetivos, nosotros como la ‘U’ vamos a siempre priorizar los intereses de la institución”, aseveró.

Se avecinan horas cruciales en Universitario. Si por alguna razón no llegan a un entendimiento con Jorge Fossati, el área deportiva se verá en la necesidad de aplicar un plan B y buscar la mejor alternativa en el mercado para que tome las riendas del equipo. La pretemporada debería iniciar el lunes 5 de enero, por lo que tendrían el tiempo en contra.

Franco Velazco forma parte de las negociaciones con Jorge Fossati. (Foto: Universitario)

