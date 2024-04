Alianza Lima vs. Colo Colo se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este martes 23 de abril en el Estadio Monumental David Arellano, por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El compromiso está pactado para iniciar desde las 7:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver por las señales de ESPN y STAR Plus. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del encuentro. No te lo puedes perder.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llega a este partido tras vencer por 3-0 a Sport Boys en el Estadio Nacional, por la jornada 12 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Los goles blanquiazules fueron anotados por Cristian Neira, Juan Pablo Freytes y Cecilio Waterman. Una fecha anterior, Alianza Lima ganó por 2-0 a Atlético Grau, también en el Nacional.

A pesar de que ha recuperado el camino de la victoria en el torneo local, en la Copa Libertadores no ha tenido la misma suerte: suma un punto tras un empate y una derrota en las primeras dos fechas. Se ubica en la última posición del Grupo A y necesita obtener sus primeros tres puntos con urgencia si quiere pelear por el pase a los octavos de final.

En su último duelo copero, el equipo ‘íntimo’ cayó por 1-0 ante Cerro Porteño en el Estadio General Pablo Rojas (Asunción). El conjunto peruano había hecho un gran partido y estaba rescatando un punto en su visita a Paraguay; sin embargo, en el tiempo de descuento, tuvo una distracción y el argentino Federico Carrizo marcó el único tanto.

Colo Colo, por su parte, llega a este duelo tras vencer por 1-0 a Universidad Católica en el Estadio Santa Laura (Santiago de Chile), por la jornada 9 del Campeonato Nacional. En el torneo chileno, el ‘Cacique’ tiene 13 puntos y se ubica en la séptima posición. Mientras que en la Copa Libertadores tiene 3 unidades y está en el segundo lugar del Grupo A, solo detrás del líder Fluminense (4 puntos).

Alianza Lima: últimos cinco partidos

Torneo Resultado Lugar Liga 1 Alianza Lima 3 - 0 Sport Boys Estadio Nacional Liga 1 Alianza Lima 2 - 0 Atlético Grau Estadio Nacional Copa Libertadores Cerro Porteño 1 - 0 Alianza Lima Estadio General Pablo Rojas Liga 1 Mannucci 0 - 4 Alianza Lima Estadio Mansiche Copa Libertadores Alianza Lima 1 - 1 Fluminense Estadio Alejandro Villanueva

Colo Colo: últimos cinco partidos

Torneo Resultado Lugar Campeonato Nacional U. Católica 0 - 1 Colo Colo Estadio Santa Laura Campeonato Nacional Colo Colo 0 - 2 Cobreloa Estadio Monumental David Arellano Copa Libertadores Fluminense 2 - 0 Colo Colo Estadio Maracaná Campeonato Nacional Ñublense 3 - 0 Colo Colo Estadio Municipal Nelson Oyarzun Arenas Copa Libertadores Colo Colo 1 - 0 Cerro Porteño Estadio Monumental David Arellano

Alianza Lima vs. Colo Colo: últimos partidos

Torneo Resultado Estadio Copa Libertadores 2022 Alianza Lima 1 - 1 Colo Colo Alejandro Villanueva Copa Libertadores 2022 Colo Colo 2 - 1 Alianza Lima Monumental David Arellano Noche Alba 2012 Colo Colo 2 - 0 Alianza Lima Monumental David Arellano

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

Alianza Lima vs. Colo Colo está programado para este martes 23 de abril desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia a las 8:30 p.m., mientras que en México a las 6:30 p.m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Colo Colo?

Alianza Lima vs. Colo Colo será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su plataforma de streaming en Star Plus. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. Colo Colo?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO