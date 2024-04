¡Mira el horario y la guía de canales! Hoy, martes 9 de abril, se presenta como uno de los días con mayor cantidad de partidos de fútbol de la semana, tanto en Europa como en Sudamérica. Se llevará a cabo la fecha 2 de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con la participación de equipos peruanos en competencia. Asimismo, tenemos en el ‘Viejo Continente’, los cuartos de final de la Champions League. Será una jornada emocionante para los amantes del deporte rey, con la oportunidad de disfrutar del talento de los equipos más destacados, en partidos que prometen mantenernos al borde del asiento. ¡Prepárate para presenciar encuentros de alto nivel que seguramente estarán llenos de emoción y goles!

Este martes promete ser emocionante para los amantes del fútbol, ya que se avecina una intensa jornada con múltiples partidos y la promesa de emociones vibrantes. En el ámbito internacional, destacan especialmente los encuentros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que se encuentran en su segunda fecha, junto con el inicio de los cuartos de final de la Champions League, el torneo más prestigioso a nivel de clubes en Europa.

En la Copa Libertadores, se disputarán 5 partidos, con enfrentamientos destacados como Fluminense vs. Colo Colo y Junior vs. Universitario de Deportes. Este último partido será especialmente seguido por los seguidores de Universitario, quienes esperan una actuación destacada en Barranquilla para mantener su racha positiva en este 2024, donde aún no han sufrido derrotas. Recordemos que en su primer encuentro vencieron 2-1 a Liga de Quito, lo que ha generado un clima de optimismo entre los aficionados peruanos.

En la Copa Sudamericana, se disputarán también cinco emocionantes partidos, entre los cuales destacan encuentros importantes como Corinthians vs. Club Nacional y Boca Juniors vs. Trinidense. Los ‘Xenieses’, luego de conseguir un valioso empate frente a Nacional de Potosí en el Estadio “Víctor Agustín Ugarte”, ubicado a una altitud de casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, buscará ahora aprovechar su condición de local en La Bombonera.

En cuanto a la Champions League, dos partidos simultáneos captarán la atención de los fanáticos a partir de las 2 de la tarde (hora de Perú): Arsenal vs. Bayern Munich y Real Madrid vs. Manchester City. En el primer encuentro, el Arsenal intentará mantener su buen momento y aprovechar la mala racha del Bayern Munich para lograr un resultado favorable. Por otro lado, el Real Madrid, sin bajas importantes, se enfrentará al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu, donde los “Ciudadanos” deberán superar algunos desafíos defensivos.





¿Qué partidos se juegan este martes 9 de abril de 2024?

Copa Libertadores - Fase 2

Estudiantes vs. The Strongest: 5:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y STAR PLUS.

Grêmio vs. Huachipato: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Fluminense vs. Colo Colo: 7:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Chile) vía ESPN y STAR PLUS.

Club Libertad vs. Deportivo Táchira: : 7:00 p.m. (horario de Perú - una horas más tarde en Venezuela y Paraguay) vía ESPN y STAR PLUS.

Junior vs. Universitario de Deportes: 9:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía ESPN y STAR PLUS.

Copa Sudamericana - Fase 2

Argentinos Juniors vs. Racing Club: 5:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía DSports (DIRECTV).

Corinthians vs. Club Nacional: 5:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Uruguay) vía ESPN y STAR PLUS.

Boca Juniors vs. Trinidense: 7:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y STAR PLUS.

At. Paranaense vs. Rayo Zuliano: 7:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Danubio vs. Sportivo Ameliano: 7:30 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía DSports (DIRECTV).

Champions League - Cuartos de final

Arsenal vs. Bayern Munich : 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS. Real Madrid vs. Manchester City: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Liga de Campeones CONCACAF - Cuartos de final

Tigres UANL vs. Columbus Crew: 7:15 (horario de Perú - una hora antes en México) vía ESPN y STAR PLUS.

América vs. New England Revolution: 9:30 (horario de Perú - una hora antes en México) vía ESPN y STAR PLUS.





