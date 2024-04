El partido de ida entre Arsenal y Bayern Munich juegan este martes 9 de abril por los cuartos de final de la Champions League 2024 promete ser un enfrentamiento emocionante. Este duelo, que se llevará a cabo en Inglaterra, brindará a los ‘Artilleros’ la oportunidad de aprovechar su localía y su excelente momento en la Premier League para obtener un resultado positivo. El choque comenzará a las 2:00 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido de forma gratuita por ESPN y Star Plus para América Latina. ¡No te lo pierdas!

Arsenal está experimentando un momento excepcional en el ámbito deportivo. No solo lidera la tabla de la Premier League, sino que también genera grandes expectativas en la Champions League. Esto se debe a la presencia de jugadores clave y un entrenador que se dedica minuciosamente al análisis táctico del juego. En su reciente partido, lograron una victoria contundente de 3-0 sobre Brighton, con goles de Saka, Havertz y Trossard. Tras haber disputado 31 partidos, el equipo ha acumulado un total de 71 puntos, resultado de 22 victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Desde la inesperada derrota frente a Porto en la ida de los octavos de final de la Champions League, Arsenal ha mantenido una racha sólida, ganando seis de los siete partidos siguientes, además de un empate 0-0 contra el Manchester City. A pesar de la dificultad y la presión que conlleva el enfrentamiento contra el Bayern Múnich, se espera que el equipo dirigido por Mikel Arteta no defraude.

Durante este período, los ingleses demostraron su fortaleza en el Emirates Stadium, convirtiéndolo en una verdadera fortaleza para el equipo londinense. Han logrado seis victorias consecutivas desde que Liverpool se llevó los tres puntos con un marcador de 2-0 en la FA Cup. En estos encuentros, Arsenal ha anotado un total de 17 goles y solo ha recibido tres en contra.

Por otro lado, el Bayern Munich atraviesa un momento complicado. Enfrentan una serie de malos resultados, lo que refleja dificultades tanto en las victorias como en su estilo de juego bajo la dirección de Tunchel. Actualmente, ocupan el segundo lugar en la Bundesliga, a 16 puntos del líder Leverkusen, y están centrando sus esperanzas en la Champions League, donde buscarán una alegría este martes frente a los ‘Artilleros’.

Los ‘Bávaros’ perdieron sus dos últimos partidos, incluyendo una derrota dolorosa de 2-0 que terminó 2-3 contra Heidenheim, lo que prácticamente los descarta de la lucha por el título de la Bundesliga, a pesar de que aún quedan seis jornadas por disputarse. Sin embargo, cuentan con una plantilla de alta calidad en el mediocampo y un delantero como Harry Kane, quien está familiarizado con los enfrentamientos contra Arsenal debido a su paso por el Tottenham.





¿A qué hora juegan Arsenal vs. Bayern Munich?

Si deseas ver el partido de ida entre Arsenal y Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League de principio a fin, te proporcionamos los horarios de este emocionante encuentro, aunque es importante tener en cuenta que los horarios pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador comienza a las 2:00 p.m., mientras que en México es una hora antes. En cambio, en Argentina, Chile y Uruguay, el partido se jugará a las 4:00 p.m. ¡Mantente atento a nuestras redes de Depor para conocer los canales que transmitirán este encuentro y otros más!





¿En qué canal ver Arsenal vs. Bayern Munich?

Si no quieres perderte el emocionante duelo entre Arsenal y Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League y estás buscando los canales para ver este encuentro, te compartimos las guías correspondientes. Para disfrutar de este partido de forma gratuita, puedes sintonizar ESPN y STAR PLUS EN VIVO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Dónde juegan Arsenal vs. Bayern Munich?

El partido entre Arsenal y Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League se llevará a cabo en el Emirates Stadium, un estadio de fútbol ubicado en el barrio de Holloway, en la ciudad de Londres, Inglaterra. Tiene una capacidad para 60,704 espectadores, siendo el cuarto estadio de fútbol más grande de Inglaterra después de Wembley, Old Trafford y el Tottenham Hotspur Stadium.

El Emirates Stadium, es un estadio de fútbol ubicado en el barrio de Holloway en la ciudad de Londres, Inglaterra. (Foto: Arsenal.com).





