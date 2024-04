¡Es un día cargado de fútbol! Este miércoles 10 de abril será uno de los días con más partidos de la semana, tanto en Europa como en Sudamérica. Se jugarán los cuartos de final de la UEFA Champions League. Mientras que en suelo sudamericano continuará la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. A continuación, te contamos quiénes son los equipos que se enfrentan, los horarios y en qué canales se podrán ver los compromisos. No te lo puedes perder.

En Europa continúan los cuartos de final de la Champions League, el torneo de clubes más competitivo del mundo. PSG recibe al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes. Los ‘culés’ buscarán un buen resultado de visita; sin embargo, el cuadro parisino no se la pondrá fácil pues sueña con avanzar a la siguiente fase. En el otro duelo, Atlético Madrid y Dortmund se enfrentan en el Cívitas Metropolitano de Madrid. Un duelo de pronóstico reservado.

Por la tarde, la acción continúa en la Copa Libertadores, el torneo de mayor exigencia en Sudamérica. Alianza Lima tendrá que visitar a Cerro Porteño en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción. Los ‘blanquiazules’ llegan tras igualar 1-1 con Fluminense, campeón de América, en Lima. Otros duelos emocionantes por este campeonato son: Atlético Mineiro vs. Rosario Central, Independiente del Valle vs. San Lorenzo y Barcelona vs. Talleres.

Después, tenemos la Copa Sudamericana 2024, que este día nos regalará partidos cargados de emociones. Por supuesto, las miradas de los peruanos estarán puestas en el duelo que sostendrán Independiente Medellín y César Vallejo en el Estadio Atanasio Girardot. El conjunto de Paolo Guerrero perdió en la primera fecha ante Defensa y Justicia y buscará recuperarse. Otros duelos destacados son: Racing Club vs. RB Bragantino y Defensa y Justicia vs. Always Ready.

Finalmente, por la noche, se jugarán los duelos de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions. Inter Miami visitará a Monterrey en el Estadio BBVA, ubicado en Nuevo León, México. En la ida, que se jugó en Estados Unidos, el cuadro de Lionel Messi cayó por 2-1. De la mano del astro rosarino y Luis Suárez, irá en busca de la remontada. El otro duelo es el que sostendrán Pachuca y Herediano.





¿Qué partidos se juegan este miércoles 10 de abril?

UEFA Champions League

PSG vs. Barcelona : 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS. Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Alianza Lima : 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. en Paraguay) vía ESPN y STAR PLUS.

: 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. en Paraguay) vía ESPN y STAR PLUS. Independiente del Valle vs. San Lorenzo: 5:00 p.m. (horario de Perú y Ecuador) vía ESPN y STAR PLUS.

Atlético Mineiro vs. Rosario Central: 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. en Argentina) vía ESPN y STAR PLUS.

Peñarol vs Caracas: 7:00 p.m. (horario de Perú, 8:00 p.m. en Venezuela) vía ESPN y STAR PLUS.

Flamengo vs. Palestino: 7:30 p.m. (horario de Perú, 9:30 p.m. en Chile) vía ESPN y STAR PLUS.

Sao Paulo vs. Cobresal: 7:30 p.m. (horario de Perú, 9:30 p.m. en Chile) vía ESPN y STAR PLUS.

Barcelona vs. Talleres Córdoba: 9:00 p.m. (horario de Perú, 11:00 p.m. en Argentina) vía ESPN y STAR PLUS.

Copa Sudamericana

Defensa y Justicia vs. Always Ready: 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. en Argentina) vía ESPN, STAR PLUS y DSports (DIRECTV).

Fortaleza vs. Nacional Potosí: 5:00 p.m. (horario de Perú, 6:00 p.m. en Bolivia) vía ESPN, STAR PLUS y DSports (DIRECTV).

Unión La Calera vs. Universidad Católica: 7:00 p.m. (horario de Perú, 9:00 p.m. en Chile) vía ESPN, STAR PLUS y DSports (DIRECTV).

Internacional vs. Real Tomayapo: 7:00 p.m. (horario de Perú, 8:00 p.m. en Bolivia) vía DSports (DIRECTV).

Racing Club vs. RB Bragantino: 7:30 p.m. (horario de Perú, 9:30 p.m. en Argentina) vía ESPN, STAR PLUS y DSports (DIRECTV).

Medellín vs. César Vallejo: 9:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía ESPN, STAR PLUS y DSports (DIRECTV).

Concachampions

Pachuca vs. Herediano: 7:15 p.m. (horario de Perú, 6:15 p.m. en México) vía STAR PLUS.

Monterrey vs. Inter Miami: 9:30 p.m. (horario de Perú, 8:30 p.m. en México) vía ESPN y STAR PLUS.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Diego Simeone evalúa su equipo para duelo ante Borussia Dortmund.