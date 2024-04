Este miércoles 10 de abril, Alianza Lima y Cerro Porteño miden fuerzas por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El encuentro será en el estadio La Nueva Olla, que se ubica en la ciudad de Asunción, Paraguay. El cuadro blanquiazul buscará reafirmar el gran debut que tuvo -empatando 1-1 con Fluminense, vigente campeón del certamen- ante los azulgranas, quienes buscarán hacer respetar la casa ante los peruanos.

Es preciso señalar que los blanquiazules llegan a este partido tras vencer por 4-0 a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo, por la décima jornada del Torneo Apertura 2024. encadenando su segundo triunfo consecutivo, tras la racha de tres derrotas seguidas en la Liga 1 Te Apuesto. Sumó 18 puntos y se ubica en la tercera posición. Hasta el momento, ha ganado seis partidos y ha sido vencido en cuatro ocasiones.

Ojo a un detalle, ni Alianza Lima, ni Cerro Porteño, pudieron ganar en sus duelos de estreno (los paraguayos perdieron por la mínima diferencia ante Colo Colo de Chile), por lo que este compromiso de Copa Libertadores será clave para las aspiraciones que poseen los dos elencos de avanzar a la siguiente etapa de este torneo internacional.

Cabe destacar que los paraguayos marchan segundos en la tabla de posiciones de la liga de su país, con 20 unidades (producto de cinco triunfos, cinco empates y dos derrotas), quedando a cinco unidades de Libertad, único líder de la competencia. En la reciente jornada, los azulgranas vencieron 3-1 a Sportivo Trinidense, en condición de visitantes.

Si bien Alianza Lima aún no define totalmente su oncena para enfrentar a Cerro Porteño, Depor pudo conocer que esta sería integrada por: Ángelo Campos; Carlos Zambrano, Jiovany Ramos, Renzo Garcés; Marco Huamán, Juan Pablo Freytes; Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Jesús Castillos; Kevin Serna y Cecilio Waterman.

En Copa Libertadores, peruanos y paraguayos se han visto las caras en cuatro oportunidades, dejando dos victorias para los ‘guaraníes’ (3-1 en 1978 y 2-0 en 2002), una para los blanquiazules (en 1978) y un empate (0-0 en 2002). Cabe recordar que nunca se registró un triunfo visitante.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cerro Porteño?

Alianza Lima vs. Cerro Porteño se jugará en el estadio La Nueva Olla el miércoles 10 de abril. El partido comenzará desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 6:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 7:00 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cerro Porteño?

El partido Alianza Lima vs. Cerro Porteño estará disponible para ver en ESPN y STAR Plus. En Argentina, se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor.com tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.

