¡Un día cargado de fútbol! Este miércoles 17 de abril se disputarán muchos partidos en el mundo. Las miradas estarán puestas en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El choque más esperado es el que protagonizarán Manchester City y Real Madrid en Inglaterra. Sin embargo, también habrá acción en Sudamérica: se juegan nuevas jornadas de las principales ligas de nuestro continente, como el Brasileirao, la Copa de la Liga Argentina y la Liga Bet Play. Revisa la programación, los horarios y los canales de TV en los siguientes párrafos.

Este miércoles, se disputan los dos últimos partidos de los cuartos de final de la Champions League. Nos esperan dos partidazos: Bayern Múnich vs. Arsenal y Manchester City vs. Real Madrid. Los ‘bávaros’ igualaron 2-2 con los ‘gunners’ en Inglaterra y buscarán asegurar el pase a las semifinales en Alemania. Por otro lado, los ‘citizens’ empataron 3-3 con los ’blancos’ en el Bernabéu y también buscarán la clasificación en casa.

Unas horas después, se juega una de las ligas más competitivas del planeta: el Brasileirao. Se está disputando la segunda jornada y nos esperan unos duelos imperdibles, como Gremio vs. Paranaense, Bragantino vs. Vasco da Gama, Fortaleza vs. Cruzeiro, Palmeiras vs. Internacional y Flamengo vs. Sao Paulo. Por supuesto, las miradas estarán puestas en este último choque, que se disputará en el mítico Maracaná.

En la tarde, también juega la Selección Peruana en el Sudamericano Femenino Sub-20. La ‘Bicolor’ tiene 4 puntos y necesita ganar su último partido para buscar el pase al hexagonal final. Este miércoles enfrentará a Uruguay en el Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera. Será un duelo crucial para el combinado nacional. Cabe mencionar que cayó por 2-1 ante Paraguay en la pasada jornada.





¿Qué partidos se juegan este miércoles 17 de abril?

Champions League

Bayern Múnich vs. Arsenal : 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS. Manchester City vs. Real Madrid: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Copa de la Liga Profesional (Argentina)

Rosario Central vs. Deportivo Riestra: 5:30 p.m. (horario de Perú, 7:30 p.m. Argentina) vía TyC Sports y AFA Play.

Brasileirão (Brasil)

Gremio vs. Paranaense: 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. Brasil) vía SporTV.

RB Bragantino vs. Vasco da Gama: 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. Brasil) vía Paramount+.

Atlético Mineiro vs. Criciúma: 6:00 p.m. (horario de Perú, 8:00 p.m. Brasil) vía Paramount+.

Palmeiras vs. Internacional : 6:00 p.m. (horario de Perú, 8:00 p.m. Brasil) vía Paramount+.

: 6:00 p.m. (horario de Perú, 8:00 p.m. Brasil) vía Paramount+. Fortaleza vs. Cruzeiro: 6:00 p.m. (horario de Perú, 8:00 p.m. Brasil) vía Paramount+.

Juventude vs. Corinthians: 6:00 p.m. (horario de Perú, 8:00 p.m. Brasil) vía Paramount+.

Flamengo vs. São Paulo: 7:30 p.m. (horario de Perú, 9:30 p.m. Brasil) vía Paramount+.

Sudamericano Femenino Sub-20 - Fase de grupo

Uruguay vs. Perú : 4:00 p.m. (horario de Perú, 6:00 p.m. en Uruguay) vía DSports (DIRECTV).

: 4:00 p.m. (horario de Perú, 6:00 p.m. en Uruguay) vía DSports (DIRECTV). Argentina vs. Ecuador: 6:30 p.m. (horario de Perú, 8:30 p.m. en Argentina) vía DSports (DIRECTV).

Liga BetPlay (Colombia)

Rionegro Águilas vs. Alianza Petrolera: 4:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Win Sports.

Millonarios vs. Junior: 6:10 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Win Sports.

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira: 8:20 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Win Sports.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League 2023-2024.