El FC Barcelona y PSG se ven las caras este martes por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-24. Luego del triunfo por 3-2 que obtuvo el equipo de Xavi Hernández la semana pasada, españoles y franceses vuelven a enfrentarse en lo que promete ser un duelo de emociones intensas. Del lado azulgrana, los Culers tienen la oportunidad de clasificarse para unas semifinales de la Liga de Campeones cinco años después y reconciliarse con una competición maldita en las últimas temporadas ante un rival que busca dar un paso más hacia su ansiada primera ‘Orejona’. En esa línea, te presentamos las posibles alineaciones para el choque en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Xavi Hernández alineará de nuevo el tridente de centrales formado por Jules Kounde, Ronald Araujo y Pau Cubarsí, con Joao Cancelo como lateral profundo en la izquierda. Más dudas tiene en la medular. Sergi Roberto y Andreas Christensen, dos jugadores clave en la resurrección del Barça, están sancionados, por lo que el DT egarense deberá decidir si apuesta por Pedri o Fermín Suárez.

De salir de inicio el canario, Ilkay Gündogan, podría situarse en la parte alta del cuadrado, su posición favorita, mientras que si lo hace el andaluz el alemán acompañaría a Frenkie de Jong en la base de la medular. Apostar por la magia de Pedri de inicio, que ya ha dicho que está para ser titular, o reservarla para la segunda parte, es una de las dudas que deber resolver el preparador azulgrana.

En la punta de ataque, Raphinha, protagonista en la ida con dos goles, Robert Lewandowski y Lamine Yamal apuntan a mantener la titularidad. En el banquillo, esperará su momento Joao Félix, autor del gol que dio la victoria al Barcelona este fin de semana en Cádiz (1-0).





El PSG busca la remontada





La derrota del pasado miércoles no entraba en los planes de nadie en París y ha dejado a toda la mecánica del club descolocada. Desde el entrenador a buena parte de la plantilla y también Doha, contaban con verse en semifinales y ahora existe el peligro de sumar un nuevo naufragio europeo, el décimo tercero desde que lucen pabellón catarí.

Para preparar mejor la cita, han optado por acogerse al derecho de no disputar este fin de semana su partido liguero, lo que les ha dado seis días completos para pensar en el Barça, igual que Xavi tuvo un periodo largo para preparar la ida.

¿Motivos para la esperanza? El primero está en recuperar al lateral derecho Achraf Hakimi, sancionado en la ida, lo que provocó un efecto espiral que acabó por perturbar toda la defensa. El marroquí, que está siendo uno de los mejores del año, aporta entidad ofensiva y supondrá una amenaza más para los catalanes.

El segundo es que todo París, incluidos los 3.000 aficionados que se sienten en las gradas de Montjuic, cuenta con recuperar la mejor versión de Kylian Mbappé, transparente en el Parque de los Príncipes, pero del que esperan una reacción para que el de este martes no sea su último partido europeo con el PSG.

El técnico también podrá contar con el joven Bradley Barcola, cuya salida en el segundo tiempo del pasado miércoles dio más dinamismo al ataque junto a Mbappé y Ousmane Dembelé, que regresará a la ciudad donde militó durante seis campañas. Finalmente, todo apunta a que Luis Enrique no repetirá los experimentos de la ida y mandará desde el arranque a Warren Zaïre-Emery.





Alineaciones de Barcelona vs. PSG





Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Belardo, Lucas Hernandez; Fabian Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha; Dembelé, Mbappé y Barcola.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. PSG?





El encuentro entre Barcelona y PSG, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions, empezará a las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. En países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4; en España comenzará a las 9 de la noche.





¿En qué canales pasan Barcelona vs. PSG?





El partido entre FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

El Barcelona le ganó 3-2 a PSG en la ida de los cuartos de final de la Champions League, en París. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





El estadio Olímpico de Montjuïc será testigo del Barcelona vs PSG, partido válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2023/24.

SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.