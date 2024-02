El fútbol no se detiene en el mundo. Este miércoles 28 de febrero podrás ver partidos en diferentes países del mundo. No cabe duda que la atención está centrada en Europa y Sudamérica. Por ejemplo, continúa la Fase 2 de la Copa Libertadores; mientras que en viejo continente se disputará una nueva ronda de las copas locales. A continuación, encontrarás toda la información sobre quiénes juegan, los horarios y los canales de televisión para ver los compromisos.

En Inglaterra, continúa la disputa de la quinta ronda de la FA Cup. Los duelos más resaltantes de esta competición son Chelsea vs. Leeds United y Liverpool vs. Southampton. Mientras que en la Serie A de Italia también hay acción con Sassuolo vs. Napoli e Inter Milan vs. Atalanta.

Al otro lado del mundo, en Sudamérica, llega el momento de los partidos de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Botafogo y Aurora protagonizan una de las llaves más complicadas ya que igualaron 1-1 en la ida. Otros duelos serán Nacional (Uruguay) vs. Puerto Cabello y Atlético Nacional vs. Nacional de Paraguay.

Por otro lado, en la Copa Argentina, se enfrentan San Lorenzo vs. Independiente y se podrá ver por TyC Sports. Mientras que en la Copa de Uruguay, Plaza Colonia vs. Defensor Sporting verán acción.





Partidos del miércoles de febrero

Serie A de Italia

Sassuolo vs. Napoli: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Inter Milan vs. Atalanta: 14:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

FA CUP (Inglaterra)

Chelsea vs. Leeds United: 2:30 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Nottingham Forest vs. Manchester United: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Wolverhampton vs. Brighton: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Liverpool vs. Southampton: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Libertadores

Concachampions

FC Cinciniati vs. Cavalier SC: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Nashville SC vs. Moca FC: 9:15 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Copa Argentina

San Lorenzo vs. Independiente: 7:10 p.m. (horario de Perú, 9:10 p.m. en Argentina) vía TyC Sports.

Copa Uruguay

Plaza Colonia vs. Defensor Sporting: 7:00 p.m. (horario de Perú, 9:10 p.m. en Argentina) vía GOLTV.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Kylian Mbappé anuncia su adiós