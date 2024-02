Aurora vs. Botafogo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 28 de febrero por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en un partido que se jugará Estadio Olímpico Nilton Santos. El compromiso está pactado para iniciar a las 7:30 p.m. (hora peruana, 8:30 p.m. en Bolivia y 9:30 p.m. en Brasil) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. El duelo de ida en suelo boliviano terminó 1-1. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

Botafogo se prepara para enfrentar a Aurora por la Copa Libertadores. (Video: Botafogo)





Aurora vs. Botafogo: posibles alineaciones

Aurora: D. Akologo; N. Amarilla, Luis Barboza Quiróz, Nelson Amarilla; J. Torrico, Ramiro Ballivian, Didi Torrico, Martín Alaniz; Serginho, Juan Reinoso y Darío Torrico.

Botafogo: Fernández; Hugo, Barboza, Halter, Suárez; Eduardo, Barbosa, Marlon; Soares, Santos, Victor Sa.