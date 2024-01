¿Qué partidos se juegan este viernes 19 de enero? Para alegría de los aficionados al fútbol, hoy la pelota no dejará de rodar, y se llevarán a cabo varios encuentros en diferentes ligas extranjeras. Entre los destacados, se encuentran el partido de LaLiga entre Alavés vs. Cádiz, así como un emocionante enfrentamiento entre el Inter de Milán vs. la Lazio en las semifinales de la Supercopa de Italia. La Liga MX también continua su Clausura 2024 con tres partidos. Además, habrá duelos de selecciones en la Copa Asiática, donde los países compiten por sumar puntos en sus respectivos grupos. ¡Mantente atento al cronograma de partidos en la siguiente nota de Depor!

Como cierre de la semana, se presentan enfrentamientos cruciales en algunas ligas internacionales. En LaLiga, destaca un solo partido: Alavés vs. Cádiz, que promete ser un duelo tenso, ya que ambos equipos luchan por sumar tres puntos y salir de la zona baja de la tabla. En Italia, también se juega un único choque, pero este es por la Supercopa de Italia, donde Inter Milan vs. Lazio se enfrentan en las semifinales, buscando asegurar su lugar en la gran final.

Además, en la Copa de Francia, solo hay un enfrentamiento entre Bergerac vs. Olympique de Lyon, donde solo uno avanzará a la siguiente ronda en un emocionante duelo. La Liga MX y la Copa Asiática presentan una agenda llena de encuentros. En el torneo mexicano que celebra su Clausura, se disputan tres partidos, siendo el más destacado el enfrentamiento entre Atlético San Luis vs. Pumas.

Por otro lado, en Asia, las naciones compiten por obtener el mejor puntaje y avanzar en la competencia. Habrá tres choques, comenzando con Irak vs. Japón, seguido por Vietnam vs. Indonesia, y finalizando con Hong Kong vs. Irán. A continuación, podrás visualizar los horarios y los canales autorizados para la transmisión. ¡No te lo pierdas!





¿Qué partidos se juegan este viernes 19 de enero?

LaLiga

Alavés vs. Cádiz: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports y DGO

Supercopa de Italia

Inter Milan vs. Lazio: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Copa de Fancia

Bergerac vs. Olympique de Lyon: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN, STAR Plus, DSports y DGO

Liga MX

Puebla vs. Necaxa: 8:00 p.m. (horario de Perú y a las 7:00 p.m. en México) vía VIX, FOX Sports, Fanatiz, Amazon Prime, Azteca Deportes y Azteca 7.

Atlético San Luis vs. Pumas: 10:00 p.m. (horario de Perú y a las 9:00 p.m. en México) vía ESPN y STAR Plus

10:00 p.m. (horario de Perú y a las 9:00 p.m. en México) vía ESPN y STAR Plus Juárez vs. Cruz Azul: 10:10 p.m. (horario de Perú y a las 9:10 p.m. en México) vía Fanatiz, VIX, FOX Sports y Amazon Prime.

Copa Asiática

Irak vs. Japón : 6:30 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus

: 6:30 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus Vietnam vs. Indonesia : 9:30 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus

: 9:30 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus Hong Kong vs. Irán: 12:30 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus





