Conoce qué partidos se juegan este viernes 2 de febrero de 2024 en el mundo del fútbol. Ya estamos llegando al fin de semana y, como es habitual, se avecina una nueva jornada de las principales ligas de Europa. Habrá acción en torneos como LaLiga de España, la Serie A de Italia, la Bundesliga y la Ligue 1. Asimismo, se jugarán los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. Cabe mencionar que también se jugarán duelos en Sudamérica. A continuación, te damos detalles sobre los conjuntos que se enfrentarán, los horarios, canales de TV y cómo se puede ver la transmisión.

Este viernes habrá mucho fútbol para los apasionados del deporte rey. En España, comienza la jornada 23 de LaLiga con el partido entre Athletic Club y Mallorca. En la Serie A, el duelo que dará inicio a la fecha 23 es el Lecce vs Fiorentina; mientras que en la Bundesliga, iniciará la jornada 20 con el partido entre Heidenheim vs Dortmund. La Ligue 1, por su parte, nos regalará un emocionante Strasbourg vs PSG desde las 3:00 de la tarde.

En otro continente, la Copa Africana de Naciones iniciará sus cuartos de final, con los duelos Nigeria vs Angola y RD del Congo vs Guinea. Mientras que la Copa Asia AFC nos regalará encuentros emocionantes como Tayikistán vs Jordania y Australia vs Corea del Sur, también válidos por los cuartos de final.

Finalmente, en Sudamérica habrá una nueva jornada de diferentes ligas que han iniciado acciones hace un par de semanas. En Paraguay se disputará la cuarta jornada, y este viernes juegan Nacional Asunción vs Guaraní y Sol de América vs Sportivo Trinidense. En Venezuela, por su parte, los duelos más atractivos de la fecha son Caracas vs Deportivo La Guaira y Academia Puerto Cabello vs Carabobo.

Para cerrar, también se jugará la última fecha de la fase de grupos del Preolímpico Sub 23. Los duelos que cierran esta etapa son Chile vs Paraguay y Argentina vs Uruguay. Cabe mencionar que tanto la ‘Albiceleste’ como la ‘Albirroja’ ya clasificaron a la siguiente fase, pero no querrán perder, pues quieren llegar de la mejor manera al cuadrangular final.





Partidos del viernes 2 de febrero

LaLiga

Athletic Club vs Mallorca: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV).

Serie A

Lecce vs Fiorentina: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía Star Plus.

Bundesliga

Heidenheim vs Dortmund: 2:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y SporTV.

Ligue 1

Strasbourg vs PSG: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y Star Plus.

Copa Africana de Naciones

Nigeria vs Angola: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía BandSports y DAZN.

RD del Congo vs Guinea: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía BandSports y DAZN.

Copa Asia AFC

Tayikistán vs Jordania: 6:30 a.m. (horario de Perú) vía Star Plus y SporTV.

Australia vs Corea del Sur: 10:30 a.m. (horario de Perú) vía Star Plus y SporTV.

Primera División de Paraguay

Nacional Asunción vs Guaraní: 4:15 p.m. (horario de Perú) vía DIRECTV y Tigo.

Sol de América vs Sportivo Trinidense: 6:45 p.m. (horario de Perú) vía DIRECTV y Tigo.

Primera División de Venezuela

Hermanos Colmenárez vs Zamora: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLTV Play.

Universidad Central vs Angostura: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLTV Play.

Caracas vs Deportivo La Guaira: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLTV Play.

Academia Puerto Cabello vs Carabobo: 6:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLTV Play.

Preolímpico Sub 23

Argentina vs Uruguay: 6:00 p.m. (horario de Perú) vía DIRECTV y TyC Sports.

Chile vs Paraguay: 6:00 p.m. (horario de Perú) vía DIRECTV y TVN.





