¡Atento a la programación! Es lunes y comienza una nueva semana, que nos ofrece la oportunidad ideal para reunirnos en familia y disfrutar de una jornada cargada de emocionantes partidos de fútbol en Europa y América, donde la pelota no descansa. Este 26 de febrero no será la excepción , ya que nos esperan encuentros llenos de pasión y acción en diversas ligas importantes. A continuación, encontrarás toda la información sobre quiénes juegan, los horarios y los canales de televisión.

A medida que febrero llega a su fin, el mundo del fútbol continúa en acción con una nueva jornada llena de emocionantes encuentros en diversas ligas alrededor del mundo. En la liga española, por ejemplo, el enfrentamiento entre Girona y Rayo Vallecano promete ser interesante, ya que los locales buscan salir de una racha negativa de resultados y acercarse al Real Madrid y Barcelona en la clasificación. En Inglaterra, el partido entre West Ham y Brentford también se vislumbra atractivo, ya que ambos equipos están ansiosos por sumar los tres puntos.

En cuanto a la programación europea, en Italia se destacan dos emocionantes encuentros que mantendrán a los seguidores del ‘Calcio Italiano’ en vilo: AS Roma vs. Torino y Napoli vs. Milan. Estos equipos están en busca de los tres puntos para mejorar su posición en la tabla, y la rivalidad entre ellos añade un extra de intensidad al encuentro. Con estos partidos, concluye la acción futbolística en Europa para dar paso a la jornada en América.

En Argentina, se esperan cuatro encuentros emocionantes, con especial atención en los enfrentamientos entre Argentinos Juniors vs. Platense y Vélez Sarsfield vs. Tigre, los cuales suelen ser disputados y llenos de emoción y garra en cada minuto. En Colombia, la actividad futbolística tampoco se detiene, con partidos como Boyacá Chicó vs. Santa Fe y Deportivo Cali vs. Deportes Tolima, que prometen mantener la emoción en la cancha.

Para concluir, en Centroamérica continúa la acción con los partidos de la Copa Oro Femenina, donde las selecciones compiten por avanzar a las siguientes fases del torneo. Este lunes se enfrentarán Argentina vs. República Dominicana y Estados Unidos vs. México, este último considerado un partido de alto voltaje que seguramente mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos de principio a fin.





¿Quiénes juegan este lunes 26 de febrero?





LALIGA (España)

Girona vs. Rayo Vallecano: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports y DGO





Premier League (Inglaterra)

West Ham vs. Brentford: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.





Serie A (Italia)

AS Roma vs. Torino: 12:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Fiorentina vs. Lazio: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.





Copa Oro Femenina (CONCACAF)

Argentina vs. República Dominicana: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Estados Unidos vs. México: 10:15 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.





Copa de la Liga (Argentina)

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra: 5:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play, ESPN y STAR Plus.

Argentinos Juniors vs. Platense: 5:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.

Vélez Sarsfield vs. Tigre: 7:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play, ESPN y STAR Plus.

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán: 7:45 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.





Liga BetPlay (Colombia)

Boyacá Chicó vs. Santa Fe: 6:10 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN Nuestra Tele.

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima: 8:20 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN Nuestra Tele.





