Más vale prevenir: los tres 'galácticos' que pidió Solskjaer pidió por si Pogba se iba al Real Madrid

Por un momento lo vio de 'blanco' y decidió reforzarse hasta con cuatro jugadores; tres de ellos, 'galácticos'. Las negociaciones por Paul Pogba al Real Madrid no han terminado, de hecho el mediocampista francés llegaría al Bernabéu en enero. Pero hubo un momento en el mercado de fichajes en el que parecía todo encaminado, por lo que el técnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjær decidió reforzarse con tres cracks ante lo que parecía una inminente salida.



Tal y como informa el 'Express', el estratega de los 'Diablos Rojos' pidió a las oficinas de Old Trafford fichar a dos centrocampistas (Longstaff y Eriksen) y dos atacantes (Dybala y Sancho), para cubrir en todas las líneas lo que parecía ser la salida segura de Pogba al Madrid.



Finalmente, nada de esto ocurrió, pues el Real Madrid no pudo cubrir los 200 millones de euros que pidió el Manchester United; aunque Florentino Pérez no ha tirado la toalla.

El plan por Pogba de enero



Pogba y su agente, Mino Raiola, le han dejado claro al Manchester United su intención de marcharse del club, de los nuevos aires que busca el francés y de su intención de que acepten las ofertas del Real Madrid, teniendo en cuenta que no renovará con los 'Diablos Rojos' -su contrato vence en el 2021-.



Y según informó hace algunas semanas 'Marca', Raiola le confirmó la decisión a la cúpula del United, que insiste en que si el Madrid quiere a Paul deberá desembolsar la friolera suma de 200 millones de euros, monto que hace inviable el acuerdo y su próxima llegada al Santiago Bernabéu.



La negativa de renovar el contrato del jugador francés que vence en el 2021 es por un solo -y temible para el United- motivo: si no aceptan negociar, el jugador podría esperar un año más e irse al Real Madrid sin dejar un solo euro en las arcas inglesas, peligro que no están dispuestos a correr por el jugador más caro que han pagado en su historia.



Así, Raiola seguiría lo hecho por Eden Hazard, quien ante la negativa del Chelsea de negociar antes del Mundial de Rusia, se negó a renovar y esperó un año más , llegando a un punto en el que los 'Blues' tenían que negociar sí o sí si no querían quedarse con las manos vacías un año después.

