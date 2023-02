El esfuerzo, constancia, perseverancia, junto a la calidad individual, en los distintos escenarios deportivos del balompié profesional, que exhiben los jugadores a lo largo de una temporada, además de los títulos, tiene en la entrega de los Premios FIFA The Best otra condecoración que premio a lo individual. Para este 2023, en su séptima edición, la ceremonia se llevará a cabo en París, este lunes 27 de febrero.

A lo largo de su novel historia, este certamen ha entregado varios laureles a deportistas, de las diferentes categorías que existen: ‘Mejor Jugador’, ‘Mejor Jugadora’, ‘Mejor Portero’, ‘Mejor Portera’, ‘Mejor Entrenador de Fútbol Masculino’, ‘Mejor Entrenador de Fútbol Femenino’ y ‘Mejor Afición’.

En esa línea, se hizo pública una lista de nominados, el pasado 12 de enero. En tanto, para la división a ‘Mejor Jugador’, dada a conocer el 9 y 10 de febrero, se confirmó que los tres finalistas son Lionel Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé. Los deportistas tuvieron picos destacados, pero solo uno podrá quedarse con el galardón.

Además de la calidad de juego que desprenden, tras ganar el Mundial de Qatar 2022 —en el caso de la ‘Pulga’—, obtener la Champions League, LaLiga y ser el máximo goleador de ambos torneos —el ‘Gato’— y convertirse en pichichi en la Copa del Mundo y de la Ligue 1, trofeo que también ganó con el PSG —'Kiki’—.

A lo largo de su novel historia, desde que comenzó la entrega de The Best, han sido varios los deportistas que han podido hacerse con las distintas condecoraciones. En las siguientes líneas, te detallamos como han quedado registrados los galardones de estas premiaciones de nivel internacional.

Ganadores del Premio The Best: categoría ‘Mejor Jugador’

2016 : Cristiano Ronaldo

: Cristiano Ronaldo 2017 : Cristiano Ronaldo

: Cristiano Ronaldo 2018 : Luka Modric

: Luka Modric 2019 : Lionel Messi

: Lionel Messi 2020 : Robert Lewandowski

: Robert Lewandowski 2021: Robert Lewandowski

Ganadores del Premio The Best: categoría ‘Mejor Jugadora’

2016 : Carli Lloyd

: Carli Lloyd 2017 : Lieke Martens

: Lieke Martens 2018 : Marta Vieira

: Marta Vieira 2019 : Megan Rapinoe

: Megan Rapinoe 2020 : Lucy Bronze

: Lucy Bronze 2021: Alexia Putellas

Ganadores del Premio The Best: categoría ‘Mejor Portero’

2017 : Gianluigi Buffon

: Gianluigi Buffon 2018 : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois 2019 : Alisson Becker

: Alisson Becker 2020 : Manuel Neuer

: Manuel Neuer 2021: Edouard Mendy

Ganadores del Premio The Best: categoría ‘Mejor Portera’

2019 : Sari van Veenendaal

: Sari van Veenendaal 2020 : Sarah Bouhaddi

: Sarah Bouhaddi 2021: Christiane Endler

Ganadores del Premio The Best: categoría ‘Mejor Entrenador y Entrenadora’

2016 : Claudio Ranieri / Silvia Neid

: Claudio Ranieri / Silvia Neid 2017 : Zinedine Zidane / Sarina Weigman

: Zinedine Zidane / Sarina Weigman 2018 : Didier Deschamps / Reynald Pedros

: Didier Deschamps / Reynald Pedros 2019 : Jurgen Klopp / Jill Ellis

: Jurgen Klopp / Jill Ellis 2020 : Jurgen Klopp / Sarina Weigman

: Jurgen Klopp / Sarina Weigman 2021: Thomas Tuchel / Emma Hayes





