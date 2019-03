El PSG desarma a Solksjaer: la megaoferta irrechazable por la 'Aduana' del Manchester United

Inició la 'danza de pases' del mercado de fichajes, y eso que aún estamos a casi cuatro meses de que se abra el libro de pases en Europa. Y uno de los que más actividad tendrá es el PSG , que desde ya ha empezado a moverse en busca de reestructurar su proyecto con miras al próximo curso. Los parisinos no quieren dejar nada a última hora y ya lanzaron una megaoferta por uno de los primeros que tiene en su lista: Ander Herrera del Manchester United.

Según ha informado el 'The Sun', el PSG ya ha hecho llegar su oferta por el mediocampista español de 29 años, a quien quiere atar por las próximas tres temporadas. La proposición parece irrechazable: 173.000 euros semanales hasta el 2022.



Ander Herrera tenía encaminada su renovación con el United, pero la irrupción del PSG cambia todo en el panorama, no solo para el jugador sino también para el club de Old Trafford,

El centrocampista ha marcado cuatro tantos en 25 partidos esta temporada, pero más allá de los tantos, Herrera ha sido la figura silenciosa de Solksjaer en este tramo decisivo del curso. Pero aun así, la 'jugosa' oferta haría que el español cambie de aires y llegue a fortalecer al cuadro de Thomas Tuchel.

